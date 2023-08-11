«Стой там!»: В Иркутской области медведь вышел из леса к людям









Отмечается, что выходом в подобной ситуации может стать установка электроограждения по периметру кордона. Как показывает практика применения подобных устройств, желание заходить на территорию человека у хищников при этом пропадает.



Медведь вышел к людям на кордон Тофаларского заказника в Иркутской области. Произошло это на Медвежьем озере.Медведи регулярно наведываются к инспекторам на этом участке.- «Стой там!» - так обращаться к медведю – уже привычка для инспекторов на кордоне Тофаларского заказника на Медвежьем озере. Хищник наведывается сюда регулярно и ведёт себя по-хозяйски, - сообщили в пресс-службе ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».