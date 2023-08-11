В республике продолжается розыгрыш кубка региона
19 августа в Бурятии состоится открытое первенство Прибайкальского района по спортивному ориентированию (0+). Соревнования на станции Таловка станут XI этапом кубка республики.
Старт первенства будет дан в 13:00. Спортсмены выступят в дисциплине «Кросс- классика».
27 августа пройдёт открытое первенство Мухоршибирского района по спортивному ориентированию – XXI традиционные соревнования на призы АО «Разрез Тугнуйский» (0+). Турнир проведут в рамках Дня Шахтёра в посёлке Саган-Нур.
Возрастное ограничение: 0+.
В районах Бурятии состоятся первенства по спортивному ориентированию
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В республике продолжается розыгрыш кубка региона
Играть будут клубы группы «Восток»
В ней примут участие дети Октябрьского района
Они посетят столицу Забайкалья в рамках книжной экспедиции
Также пройдёт абсолютное первенство по бурятской борьбе
Соревнования состоятся на севере Байкала
Его участниками могут стать все желающие независимо от возраста
Также состоялся марафон по скандинавской ходьбе
Они появятся в парках, скверах и на улицах
В честь события состоялось крестное шествие
В окрестностях Читы создают археопарк «Сухотино»
Это июль и август
Юбилей отметил Иван Осинский
Церемония состоится в следующий понедельник
Органы прокуратуры пресекли более 38 тысяч нарушений закона