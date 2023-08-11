В районах Бурятии состоятся первенства по спортивному ориентированию

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

В республике продолжается розыгрыш кубка региона



19 августа в Бурятии состоится открытое первенство Прибайкальского района по спортивному ориентированию (0+). Соревнования на станции Таловка станут XI этапом кубка республики.



Старт первенства будет дан в 13:00. Спортсмены выступят в дисциплине «Кросс- классика».



27 августа пройдёт открытое первенство Мухоршибирского района по спортивному ориентированию – XXI традиционные соревнования на призы АО «Разрез Тугнуйский» (0+). Турнир проведут в рамках Дня Шахтёра в посёлке Саган-Нур.



Возрастное ограничение: 0+.

