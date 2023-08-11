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В районах Бурятии состоятся первенства по спортивному ориентированию

В районах Бурятии состоятся первенства по спортивному ориентированию
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
В республике продолжается розыгрыш кубка региона

19 августа в Бурятии состоится открытое первенство Прибайкальского района по спортивному ориентированию (0+). Соревнования на станции Таловка станут XI этапом кубка республики.

Старт первенства будет дан в 13:00. Спортсмены выступят в дисциплине «Кросс- классика».

27 августа пройдёт открытое первенство Мухоршибирского района по спортивному ориентированию – XXI традиционные соревнования на призы АО «Разрез Тугнуйский» (0+). Турнир проведут в рамках Дня Шахтёра в посёлке Саган-Нур.

Возрастное ограничение: 0+.
Бурятия Прибайкальский район спорт первенство спортивное ориентирование

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