В Улан-Удэ за день отловили пять бездомных собак

«Облаву» на них устроили на Шишковке



В четверг, 10 августа, в Улан-Удэ состоялся очередной «собачий» рейд. «Охоту» на безнадзорных животных на этот раз устроили в микрорайоне Шишковка.



С 9:30 до 15:30 у дома № 78 на улице Чертенкова, около остановки «Сенчихина», развернули специальный мобильный пункт, где все желающие могли привить своих питомцев от бешенства, а за определённую плату – зарегистрировать их и установить специальный микрочип.



Всего проверяющие обошли 75 домовладений. На владельца одного пса составили протокол за нарушение правил выгула, сообщили в комитете городского хозяйства администрации Улан-Удэ. Отловить удалось пять бездомных животных. От бешенства привили одно.