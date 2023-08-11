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В Улан-Удэ за день отловили пять бездомных собак

В Улан-Удэ за день отловили пять бездомных собак
Общество,  Фото:КГХ
«Облаву» на них устроили на Шишковке

В четверг, 10 августа, в Улан-Удэ состоялся очередной «собачий» рейд. «Охоту» на безнадзорных животных на этот раз устроили в микрорайоне Шишковка.

С 9:30 до 15:30 у дома № 78 на улице Чертенкова, около остановки «Сенчихина», развернули специальный мобильный пункт, где все желающие могли привить своих питомцев от бешенства, а за определённую плату – зарегистрировать их и установить специальный микрочип.

Всего проверяющие обошли 75 домовладений. На владельца одного пса составили протокол за нарушение правил выгула, сообщили в комитете городского хозяйства администрации Улан-Удэ. Отловить удалось пять бездомных животных. От бешенства привили одно.
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