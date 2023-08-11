«Стройкой века» в вымирающем селе Бурятии заинтересовалась прокуратура





Ранее ситуацию прокомментировали в Минтрансе Бурятии. Сотрудники ведомства вместе членами Общественной палаты Бурятии и общественного совета при министерстве проверили ход работ после того, как сельчане заподозрили, что подрядчик использовал для устройства дорожного основания строительные отходы. Они пожаловались на неприятный запах мазута и мусор прямо в грунте.



Однако представители компании-подрядчика заявили: используемый грунт соответствует всем нормам. В лаборатории провели необходимые испытания. В итоге в ходе рейда решили сделать независимую экспертизу.



Большинство сельчан были против тротуаров – мол, «они не нужны, у каждого есть своё хозяйство, коровы». «Тротуары будут только мешать», – подчеркнули юговцы. В министерстве на это пояснили, что пешеходные дорожки предусмотрены нормативами и в первую очередь нужны для безопасности.



В рамках капитального ремонта на улице 40 лет Победы протяжённостью около трёх километров обновят дорожное основание и покрытие, сделают остановочные пункты, пешеходные переходы, установят знаки и нанесут разметку. Завершить работы планируется в 2024 году.

«Фронтовики» обратились в прокуратуру с просьбой проверить технологию ремонта и качество стройматериалов. Надзорное ведомство взяло ситуацию под контроль, заявили в ОНФ. Выяснилось, что рабочие действительно использовали отработанные материалы.- Подрядчик засыпал гравий, оставшийся после работы железнодорожного предприятия, – отметили активисты.Главе Прибайкальского района за это внесли представление. Прокуратура потребовала использовать при строительстве дороги только сертифицированную песчано-гравийную смесь. Учли и интересы сельчан – из проекта исключили тротуары вне жилой застройки. Прокуратура также отслеживает обустройство системы водоотвода, уровня дороги и проезда к жилым домам.