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«Стройкой века» в вымирающем селе Бурятии заинтересовалась прокуратура

«Стройкой века» в вымирающем селе Бурятии заинтересовалась прокуратура
Общество, 
При ремонте дороги за 106 с лишним миллионов рабочие использовали «бэушный» гравий

В конце июня в региональном отделении Народного фронта обратили внимание на дорогостоящий дорожный ремонт на улице 40 лет Победы в прибайкальском селе Югово. В населённом пункте, где насчитывается всего 80 дворов, проживает около 200 человек и большинство из них – пенсионеры.

Год назад сельчане попросили власти залатать ямы, но вместо этого в Югово решили сделать новую дорогу, которая обойдётся в 106 с половиной миллионов рублей. На проезжей части уложат асфальт и сделают по обеим сторонам тротуары. Ради этих пешеходных зон людям придётся пожертвовать своими палисадниками, заявили общественники. А сливы с трассы сделали прямо в ограды. Заезды же к домам оказались очень узкими.

- Ставятся слишком высокие бордюры. К домам прокладываются ливнёвки. В будущем это грозит подтоплением. Под сомнением – и качество используемых материалов, – подчеркнули тогда в Народном фронте. 

Сами местные окрестили новую дорогу «стройкой века». И задались вопросом – для чего такие старания и баснословно дорогой ремонт, если село, по словам самих же жителей, вымирает. Там много пустующих участков. «106 миллионов закапывают в деревню», – констатируют люди.

 
«Фронтовики» обратились в прокуратуру с просьбой проверить технологию ремонта и качество стройматериалов. Надзорное ведомство взяло ситуацию под контроль, заявили в ОНФ. Выяснилось, что рабочие действительно использовали отработанные материалы.

- Подрядчик засыпал гравий, оставшийся после работы железнодорожного предприятия, – отметили активисты.

Главе Прибайкальского района за это внесли представление. Прокуратура потребовала использовать при строительстве дороги только сертифицированную песчано-гравийную смесь. Учли и интересы сельчан – из проекта исключили тротуары вне жилой застройки. Прокуратура также отслеживает обустройство системы водоотвода, уровня дороги и проезда к жилым домам.

Ранее ситуацию прокомментировали в Минтрансе Бурятии. Сотрудники ведомства вместе членами Общественной палаты Бурятии и общественного совета при министерстве проверили ход работ после того, как сельчане заподозрили, что подрядчик использовал для устройства дорожного основания строительные отходы. Они пожаловались на неприятный запах мазута и мусор прямо в грунте.

Однако представители компании-подрядчика заявили: используемый грунт соответствует всем нормам. В лаборатории провели необходимые испытания. В итоге в ходе рейда решили сделать независимую экспертизу.

Большинство сельчан были против тротуаров – мол, «они не нужны, у каждого есть своё хозяйство, коровы». «Тротуары будут только мешать», – подчеркнули юговцы. В министерстве на это пояснили, что пешеходные дорожки предусмотрены нормативами и в первую очередь нужны для безопасности.

В рамках капитального ремонта на улице 40 лет Победы протяжённостью около трёх километров обновят дорожное основание и покрытие, сделают остановочные пункты, пешеходные переходы, установят знаки и нанесут разметку. Завершить работы планируется в 2024 году.
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