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В Северобайкальске откроют мемориальную доску почётному гражданину города

В Северобайкальске откроют мемориальную доску почётному гражданину города
Общество,  Фото:администрация Северобайкальска
Церемония состоится в следующий понедельник

14 августа в Северобайкальске состоится открытие мемориальной доски Анатолию Васильевичу Амельченкову (1938 – 2022 гг.). Церемония начнётся в 10:00 у фасада дома №3 по проспекту Ленинградский.

Анатолий Амельченков – почётный гражданин города Северобайкальск, несовершеннолетний узник фашизма, полковник внутренних войск министерства внутренних дел в отставке. Он возглавлял северобайкальскую войсковую часть на протяжении 15 лет: с 1984 по 1999 год.

- За эти годы часть занимала первые места в Тынидинской дивизии и Дальневосточном военном округе. Не меньшим свидетельством профессионализма Анатолия Васильевича в качестве командира можно назвать многочисленные письма и звонки от сослуживцев. Спустя много лет после службы они благодарили за школу мужества, переданный им опыт в отношении к службе, которое командир утверждал личным примером, - сообщает пресс-служба администрации Северобайкальска.

В 2001 году Анатолий Васильевич возглавил городской совет ветеранов. За время работы председателем проявил себя как отличный организатор и защитник прав ветеранов и пенсионеров. По его инициативе достигнуто соглашение с частными предпринимателями о бесплатном проезде инвалидов, участников Великой Отечественной войны в маршрутных такси города.

Также он проводил большую работу совместно с активом совета по патриотическому воспитанию молодёжи. При активном участии Анатолия Васильевича к 65-летию Великой Победы в городе создана и благоустраивается аллея ветеранов.

- Анатолий Васильевич прошёл замечательную школу на строительстве Бурятского участка Байкало-Амурской магистрали, внёс немалый вклад в развитие и процветание города. Награждён медалью «За строительство БАМ». Неоднократно избирался депутатом городского Совета. За многолетнюю, доблестную службу в Вооружённых силах награждён орденом «Красной звезды», орденом «За службу Родине» III степени, медалью «За боевые заслуги» и четырнадцатью юбилейными медалями, - рассказали в администрации города.

Возрастное ограничение: 6+.
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