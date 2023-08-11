В Иркутске стартует I этап кубка России по хоккею с мячом

Играть будут клубы группы «Восток»



В Иркутске, в ледовом дворце «Байкал» с 16 по 23 августа проведут матчи I этапа кубка России по хоккею с мячом. В соревнованиях принимают участие семь клубов российской Суперлиги. Помимо иркутской «Байкал-Энергии», это кемеровский «Кузбасс», хабаровский «СКА-Нефтяник», красноярский «Енисей», новосибирский «Сибсельмаш», «СКА-Уральский трубник» из Первоуральска и вернувшиеся в класс сильнейших абаканские «Саяны».



По итогам турнира в финальную часть соревнований выйдут четыре лучших команды, сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.



Кубок России по хоккею с мячом-2023

I этап. Группа «Восток»



Календарь матчей



16 августа (среда)

11:00 «Кузбасс» — «Саяны»

15:00 «СКА-Нефтяник» — «Сибсельмаш»

19:00 «Байкал-Энергия» — «СКА-Уральский трубник»



17 августа (четверг)

11:00 «Енисей» — «СКА-Нефтяник»

15:00 «СКА-Уральский трубник» — «Кузбасс»

19:00 «Саяны» — «Байкал-Энергия»



18 августа (пятница)

11:00 «Сибсельмаш» — «Енисей»

15:00 «Саяны» — «СКА-Уральский трубник»

19:00 «Байкал-Энергия» — «СКА-Нефтяник»



19 августа (суббота)

11:00 «Енисей» — «Саяны»

15:00 «Кузбасс» — «СКА-Нефтяник»

19:00 «Сибсельмаш» — «Байкал-Энергия»



21 августа (понедельник)

11:00 «СКА-Уральский трубник» — «Сибсельмаш»

15:00 «СКА-Нефтяник» — «Саяны»

19:00 «Кузбасс» — «Енисей»



22 августа (вторник)

11:00 «СКА-Нефтяник» — «СКА-Уральский трубник»

15:00 «Сибсельмаш» — «Кузбасс»

19:00 «Енисей» — «Байкал-Энергия»



23 августа (среда)

11:00 «Саяны» — «Сибсельмаш»

15:00 «СКА-Уральский трубник» — «Енисей»

19:00 «Байкал-Энергия» — «Кузбасс»



Возрастное ограничение: 0+.

