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В Иркутске стартует I этап кубка России по хоккею с мячом

В Иркутске стартует I этап кубка России по хоккею с мячом
Общество,  Фото:pixabay.com
Играть будут клубы группы «Восток»

В Иркутске, в ледовом дворце «Байкал» с 16 по 23 августа проведут матчи I этапа кубка России по хоккею с мячом. В соревнованиях принимают участие семь клубов российской Суперлиги. Помимо иркутской «Байкал-Энергии», это кемеровский «Кузбасс», хабаровский «СКА-Нефтяник», красноярский «Енисей», новосибирский «Сибсельмаш», «СКА-Уральский трубник» из Первоуральска и вернувшиеся в класс сильнейших абаканские «Саяны».

По итогам турнира в финальную часть соревнований выйдут четыре лучших команды, сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.

Кубок России по хоккею с мячом-2023
I этап. Группа «Восток»

Календарь матчей

16 августа (среда)
11:00 «Кузбасс» — «Саяны»
15:00 «СКА-Нефтяник» — «Сибсельмаш»
19:00 «Байкал-Энергия» — «СКА-Уральский трубник»

17 августа (четверг)
11:00 «Енисей» — «СКА-Нефтяник»
15:00 «СКА-Уральский трубник» — «Кузбасс»
19:00 «Саяны» — «Байкал-Энергия»

18 августа (пятница)
11:00 «Сибсельмаш» — «Енисей»
15:00 «Саяны» — «СКА-Уральский трубник»
19:00 «Байкал-Энергия» — «СКА-Нефтяник»

19 августа (суббота)
11:00 «Енисей» — «Саяны»
15:00 «Кузбасс» — «СКА-Нефтяник»
19:00 «Сибсельмаш» — «Байкал-Энергия»

21 августа (понедельник)
11:00 «СКА-Уральский трубник» — «Сибсельмаш»
15:00 «СКА-Нефтяник» — «Саяны»
19:00 «Кузбасс» — «Енисей»

22 августа (вторник)
11:00 «СКА-Нефтяник» — «СКА-Уральский трубник»
15:00 «Сибсельмаш» — «Кузбасс»
19:00 «Енисей» — «Байкал-Энергия»

23 августа (среда)
11:00 «Саяны» — «Сибсельмаш»
15:00 «СКА-Уральский трубник» — «Енисей»
19:00 «Байкал-Энергия» — «Кузбасс»

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Иркутск хоккей с мячом спорт Кубок России

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