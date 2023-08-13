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На севере Бурятии дрифтеры лишили людей сна

На севере Бурятии дрифтеры лишили людей сна
Общество,  Фото:pixabay.com
Местные жители жалуются на громкую музыку и скрежет колёс по ночам

Жители Северобайкальска не могут уснуть по ночам из-за мотоциклистов и автомобилистов. На уличный шум они пожаловались в группе «Северобайкальск-инфо.24/7». Люди задались вопросом, что делают правоохранительные органы «для наведения порядка в центре города после 23:00».

- Музыка из машин, скрежет колёс, гонки, дрифтеры. Мотоциклисты с рёвом пролетают на светофоре, не всегда соблюдая правила дорожного движения, – возмущаются северобайкальцы. – Неужели полиция не может навести порядок? Ведь тех, кто нарушает покой жильцов домов в ночное время, немного.

В администрации города пояснили, что в таких случаях нужно обращаться дежурную часть МО МВД России «Северобайкальский» по номеру 8 (30130) 218-82. Все материалы направят в отдел муниципального контроля для дальнейшего составления административного протокола на нарушителей.
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