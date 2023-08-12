За медали поборются спортсмены 5 регионов
В Иркутске на кортах спортивной школы тенниса «Удача» 21 августа стартует первенство Сибирского федерального округа по теннису среди юниоров и юниорок до 19 лет. Ожидается, что в турнире примут участие спортсмены из Омской, Томской, Новосибирской, Иркутской областей, Красноярского края. От хозяев турнира за медали будут бороться спортсмены из Иркутска, Братска, Шелехова.
Соревнования проводятся в двух дисциплинах: одиночный и парный разряды. Главный судья турнира – Алексей Герасимов из Красноярска. Победители будут награждаться кубками, медалями, грамотами, призёры – медалями и грамотами.
Как сообщает пресс-служба министерства спорта области, Иркутск впервые принимает первенство Сибирского федерального округа по теннису среди юниоров и юниорок до 19 лет.
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В Иркутске впервые пройдёт первенство Сибири по теннису среди юниоров
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