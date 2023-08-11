В Бурятии разыграют кубок России по метанию ножа

Соревнования состоятся на севере Байкала



Кубок России по спортивному метанию ножа пройдёт с 19 по 21 августа на севере Бурятии – в городе Северобайкальск. На сегодня заявлены спортсмены из Иркутской, Кемеровской, Тульской и Калининградской областей, Удмуртской Республики, Московской области и Республики Бурятия.



- Участники предстоящего кубка могут завоевать не только награду соревнований, но и имеют шанс на присвоение разрядов и спортивных званий. А вот каких, уже зависит от имеющихся результатов и нынешней подготовки, - отметил министр спорта и молодёжной политики РБ Иван Козырев.



Программа соревнований



19 августа

11:00 – 12:00 – Торжественное открытие

12:00 – 20:00 – Предварительный этап соревнований на дистанциях 3 м, 5 м, 7 м, 9 м среди мужчин и женщин



20 августа

11:00 – 15:00 – Финальный этап соревнований

15:00 – 16:00 – Награждение и закрытие соревнований



21 августа

10:00 – 12:30 – Финальный этап соревнований по скоростному метанию и дальнему броску

12:30 – 13:00 – Награждение

13:00 – 14:00 – Мастер-класс



Возрастное ограничение: 6+.

