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В Бурятии разыграют кубок России по метанию ножа

В Бурятии разыграют кубок России по метанию ножа
Общество,  Фото:pixabay.com
Соревнования состоятся на севере Байкала

Кубок России по спортивному метанию ножа пройдёт с 19 по 21 августа на севере Бурятии – в городе Северобайкальск. На сегодня заявлены спортсмены из Иркутской, Кемеровской, Тульской и Калининградской областей, Удмуртской Республики, Московской области и Республики Бурятия.

- Участники предстоящего кубка могут завоевать не только награду соревнований, но и имеют шанс на присвоение разрядов и спортивных званий. А вот каких, уже зависит от имеющихся результатов и нынешней подготовки, - отметил министр спорта и молодёжной политики РБ Иван Козырев.

Программа соревнований

19 августа
11:00 – 12:00 – Торжественное открытие
12:00 – 20:00 – Предварительный этап соревнований на дистанциях 3 м, 5 м, 7 м, 9 м среди мужчин и женщин

20 августа
11:00 – 15:00 – Финальный этап соревнований
15:00 – 16:00 – Награждение и закрытие соревнований

21 августа
10:00 – 12:30 – Финальный этап соревнований по скоростному метанию и дальнему броску
12:30 – 13:00 – Награждение
13:00 – 14:00 – Мастер-класс

Возрастное ограничение: 6+.
Бурятия Кубок России метание ножа спорт Северобайкальск

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