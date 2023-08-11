В Бурятии профессора вуза поздравили с 90-летием

Юбилей отметил Иван Осинский



В Улан-Удэ профессор Бурятского государственного университета Иван Иосифович Осинский отпраздновал 90-летие. Его поздравили представители вуза.



Иван Осинский – создатель своей научной школы, автор более 500 научных работ, более 35 монографий, научный руководитель для 14 соискателей звания доктора наук и более 75 соискателей кандидата наук. Иван Иосифович и сегодня продолжает работать в университете и завершает свою очередную монографию «Человек в меняющемся мире».



- Иван Иосифович – поистине легенда нашего Бурятского государственного пединститута – Бурятского государственного университета им. Д. Банзарова, - заявил ректор БГУ Алдар Дамдинов.

