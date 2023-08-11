Пригородный посёлок Бурятии привели в порядок после прорыва дамбы

Вечером 5 августа в сельском поселении (СП) «Заводское» в пригородном Тарбагатайском районе ввели режим чрезвычайной ситуации. В посёлке Николаевский размыло дамбу пруда-накопителя – он переполнился из-за обильных дождей. К тому же водопропускное устройство оказалось неисправно.
Потоки воды хлынули на улицы и во дворы некоторых местных жителей. За обстановкой в СП установили круглосуточное дежурство. Подтопленные участки обследовала специальная комиссия. Людям пообещали помочь с оформлением документов для возмещения ущерба и организовать подвоз и продажу продуктов. А родителям порекомендовали пока не водить ребятишек в детский сад.
К ситуации подключилась природоохранная прокуратура. В населённом пункте тем временем продолжили ликвидировать последствия прорыва дамбы.
Накануне аварийно-восстановительные работы подошли к концу. На улице Рабочая «реанимировали» дорожное полотно, а на улице Трактовая устранили подмыв моста через реку Воровка. За четыре дня в населённый пункт завезли свыше трёх тысяч тонн щебня.
Глава муниципального образования Владимир Смолин поблагодарил сотрудников дорожно-эксплуатационной службы района за оперативную работу, а местные жители – всех, кто принимал участие в ликвидации последствий прорыва дамбы, рассказали в группе «Тарбагатай-инфо. 24/7».