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Пригородный посёлок Бурятии привели в порядок после прорыва дамбы

Пригородный посёлок Бурятии привели в порядок после прорыва дамбы
Общество,  Фото:«Тарбагатай-инфо. 24/7»
Восстановительные работы там завершились

Вечером 5 августа в сельском поселении (СП) «Заводское» в пригородном Тарбагатайском районе ввели режим чрезвычайной ситуации. В посёлке Николаевский размыло дамбу пруда-накопителя – он переполнился из-за обильных дождей. К тому же водопропускное устройство оказалось неисправно.

Потоки воды хлынули на улицы и во дворы некоторых местных жителей. За обстановкой в СП установили круглосуточное дежурство. Подтопленные участки обследовала специальная комиссия. Людям пообещали помочь с оформлением документов для возмещения ущерба и организовать подвоз и продажу продуктов. А родителям порекомендовали пока не водить ребятишек в детский сад.


К ситуации подключилась природоохранная прокуратура. В населённом пункте тем временем продолжили ликвидировать последствия прорыва дамбы.

Накануне аварийно-восстановительные работы подошли к концу. На улице Рабочая «реанимировали» дорожное полотно, а на улице Трактовая устранили подмыв моста через реку Воровка. За четыре дня в населённый пункт завезли свыше трёх тысяч тонн щебня.

Глава муниципального образования Владимир Смолин поблагодарил сотрудников дорожно-эксплуатационной службы района за оперативную работу, а местные жители – всех, кто принимал участие в ликвидации последствий прорыва дамбы, рассказали в группе «Тарбагатай-инфо. 24/7».
дамба дожди дороги

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