В отдалённом районе Бурятии продолжается транспортная блокада





Полтора месяца назад жители района попросили власти разобраться с отсутствием постоянного пассажирского авиасообщения с посёлком Уакит. Людям пообещали, что авиарейсы туда запустят с 1 июля и выполнять их будет компания «Аэросервис». А с 21-22 июня перевозки внутри муниципального образования должны были осуществлять на вертолёте Ми-8АМТ.



- Позвонил в «Аэросервис». Нам ответили, что такой информации (о рейсах с 1 июля – прим.) нет и тарифы не утверждены. Люди пишут заявления на отпуск, собираются вылететь по своим делам, – возмущались сельчане.



Без транспортного сообщения на тот момент они были уже два месяца и лишились возможности выбраться даже в больницу.



- Сидим со слезами на глазах: кому-то в больницу надо, кому-то – документы делать. Отпуск пропадает, – рассказали тогда баунтовцы.



Ситуацию, в свою очередь, прокомментировали в районной администрации. А минувшей осенью в правительстве РБ пояснили: ранее пассажирские перевозки внутри района осуществляла как раз авиакомпания «Аэросервис».



- Однако с мая 2022-го она прекратила рейсы из-за вышедшего из строя двигателя на воздушном судне. У компании возникли проблемы с поиском комплектующих и запасных частей, – рассказывал зампред правительства по развитию инфраструктуры Евгений Луковников. – Заменить судно также не представлялось возможным.



Выход нашли в Минтрансе Бурятии.



- В министерстве прорабатывали массу вариантов. Тяжело было найти подрядчика, который бы осуществлял полёты в район. Поступило предложение запустить туда вертолёты. Оно оказалось неожиданным для властей. Они долго думали, но, наконец, согласились. Других вариантов не было, – сообщил Луковников.



А министр транспорта Александр Гоге подчеркнул: экономически обоснованный тариф на перевозку пассажиров вертолётом гораздо больше, чем самолётом.



- Но мы в любом случае не можем оставить жителей нашего северного отдалённого района без транспортного сообщения. Учитывая, что в бюджете уже были предусмотрены средства, используем их на пять рейсов. Для пассажиров цена билета будет вполне приемлемой, – отмечал глава ведомства.

Жители отдалённого Баунтовского района задались вопросом, можно ли добраться из райцентра – села Багдарин до Улан-Удэ и обратно на вертолёте, который летит через посёлок Джилинда.- Почему вертолёт летит пустым, когда стольким жителям он необходим? Как же беременные, которые вынуждены по 10 часов трястись в маршрутке, чтобы пройти УЗИ, пенсионеры, которым нужно ехать на лечение, да и простые жители? Они тоже очень ждут авиасообщения, – рассказали люди в группе «Баунт-инфо.24/7». – Когда можно будет официально купить билет?В Минтрансе РБ на это заявили: уже ведутся переговоры с красноярской авиакомпанией, выразившей готовность осуществлять рейсы как из столицы Бурятии в Багдарин, так и внутри самого муниципального образования.- Сейчас перевозчик формирует пакет документов для направления в республиканскую службу по тарифам. После того, как их установят, будет решаться вопрос о выделении финансирования из республиканского бюджета, – подчеркнули в ведомстве.