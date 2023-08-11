В Улан-Удэ утром туманно
По данным Бурятского гидрометцентра, в пятницу, 11 августа по республике переменная облачность, местами дожди, грозы, по северной половине местами ливни. Утром туманы. Ветер северо-западный 5-10, в отдельных районах до 14, по северной половине при грозах 15-20 м/с. Температура днём +23,+28, местами +15,+20.
Улан-Удэ осадки обойдут стороной, утром местами туман. Ветер северо-западный 6-11 м/с. Температура днём +24,+26.
В Бурятии местами грозы
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