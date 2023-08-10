В Улан-Удэ часть улицы закрыли до конца августа

Изменилось движение транспорта через Чертенкова
Ещё в июле в Железнодорожном районе Улан-Удэ стартовало
строительство сетей водоснабжения для жилых домов на нескольких улицах – Чертенкова, Челюскина, Левитана и Самбуева. Там изменилась схема движения 57-х маршруток.
Сообщалось, что работы продлятся до 10 августа, но в итоге сроки сдвинули ещё на три недели – до конца месяца. Причина тому – технологические сложности.
- Строители при выполнении проколов наткнулись на скальный грунт, что значительно усложняет процесс работы, – пояснили в МУ «Улан-Удэстройзаказчик».
Закрытый участок в сторону Стеклозавода автомобилисты объезжают по улицам Чертенкова, Коллективная и Заовражная, а по направлению на Элеватор – по улицам Заовражная, Левитана, Челюскина, Невского, Гайдара и Чертенкова. Автобусы № 57 продолжают курсировать по тому же маршруту – через Чертенкова и Коллективная до площадки у кафе «Будамшуу».
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Изменилось движение транспорта через Чертенкова изменилось
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