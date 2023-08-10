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В Бурятии на месте размыва федеральной трассы обустраивают объездную дорогу

В Бурятии на месте размыва федеральной трассы обустраивают объездную дорогу
Общество,  Фото:ФКУ Упрдор "Южный Байкал"
Продолжается устранение последствий размыва участка трассы 

Федеральные дорожники продолжают работы по устранению последствий размыва на участке федеральной трассы Р-258 «Байкал» в Мухоршибирском районе Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», инцидент произошёл на прошлой неделе на 545-м километре трассы возле села Мухоршибирь. Там после дождей размыло дорожное полотно.

Для обеспечения бесперебойного проезда по участку решено организовать объездную дорогу. По ней будет ездить транспорт до окончания восстановительных работ на трассе.

- На сегодняшний день на место размыва уже ввезено более 70 самосвалов скального грунта, общим объёмом 2500 кубометров. Организован подвоз инертных материалов, ведутся работы по отсыпке и профилированию объездной дороги. Для обеспечения водоотведения дорожники уложили временные водопропускные трубы, - сообщает пресс-служба Управления федеральных автомобильных дорог «Южный Байкал».


В ремонтных работах задействовано семь дорожных рабочих, а также четыре самосвала, бульдозер, погрузчик и каток. Установлены соответствующие временные дорожные знаки, организовано круглосуточное дежурство подрядной организации.

В случае нештатной ситуации на автодороге «Байкал» необходимо звонить по круглосуточному телефону дежурно-диспетчерской службы Управления федеральных автодорог «Южный Байкал» +7(3012)-22-07-24.
федеральная трасса Упрдор Южный Байкал

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