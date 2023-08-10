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Мост на севере Бурятии деформировался и стал опасным

Мост на севере Бурятии деформировался и стал опасным
Общество,  Фото:«Муя-инфо.24/7»
Автомобилистов призвали пока там не ездить

На мосту через реку Мудирикан в Муйском районе Бурятии накануне частично деформировалось полотно. Об этом предупредили в единой дежурно-диспетчерской службе.


Водители ради их же собственной безопасности призвали воздержаться от поездок по автодороге «Таксимо – Усть-Муя». В четверг, 10 августа, на место отправилась оперативная группа от районной администрации, которая оценит состояние переправы.

По результатам осмотра подготовят дефектную ведомость и смету для проведения аварийно-восстановительных работ, говорится в группе «Муя-инфо.24/7». 
мост дороги

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