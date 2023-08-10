Мост на севере Бурятии деформировался и стал опасным

Автомобилистов призвали пока там не ездить
На мосту через реку Мудирикан в Муйском районе Бурятии накануне частично деформировалось полотно. Об этом предупредили в единой дежурно-диспетчерской службе.
Водители ради их же собственной безопасности призвали воздержаться от поездок по автодороге «Таксимо – Усть-Муя». В четверг, 10 августа, на место отправилась оперативная группа от районной администрации, которая оценит состояние переправы.
По результатам осмотра подготовят дефектную ведомость и смету для проведения аварийно-восстановительных работ, говорится в группе «Муя-инфо.24/7».
Отличились Светлана Гомбоева и Сергей Цыренов
Изменилось движение транспорта через Чертенкова изменилось
Автомобилистов призвали пока там не ездить
Продолжается устранение последствий размыва участка трассы
На республику надвигаются ливни с грозами и град
Их не могли сделать на Чайковского целых четыре года
Форум соберёт 3000 классных руководителей и кураторов групп СПО
Они убрались возле детского дома «Малышок»
Валерию Хертухееву устроили торжественную встречу в аэропорту
Нужно постоянно проверять наличие кредитов и счетов, а также установить двухфакторную аутентификацию для входа на «Госуслуги»
Косолапые добрались до мусорных баков
За антититабачные меры активно выступают женщины и люди с высоким заработком
Принять участие могут все желающие от 18 до 35 лет
Единовременное пособие на детей получили 274 семьи
Животные отдыхают прямо под окнами жилых домов