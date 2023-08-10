Мост на севере Бурятии деформировался и стал опасным





На мосту через реку Мудирикан в Муйском районе Бурятии накануне частично деформировалось полотно. Об этом предупредили в единой дежурно-диспетчерской службе.Водители ради их же собственной безопасности призвали воздержаться от поездок по автодороге «Таксимо – Усть-Муя». В четверг, 10 августа, на место отправилась оперативная группа от районной администрации, которая оценит состояние переправы.По результатам осмотра подготовят дефектную ведомость и смету для проведения аварийно-восстановительных работ, говорится в группе «Муя-инфо.24/7».