На республику надвигаются ливни с грозами и град
В Бурятии объявили штормовое предупреждение. По данным Бурятского гидрометцентра, в пятницу, 11 августа, в северных районах ожидаются сильные дожди с грозами и ливни. Возможен град. Порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду.
В непогоду сохраняется риск возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах энергетики и ЖКХ. В республиканском управлении МЧС предупредили о возможном повышении рек и подтоплении низменных участков.
Эту информацию уже довели до органов местного самоуправления и всех заинтересованных министерств и ведомств. Жителей и гостей республики призвали соблюдать меры безопасности, воздержаться от дальних поездок и походов в горы. Во время грозы стоит держаться подальше от водоёмов. Не оставляйте детей без присмотра.
В Бурятии передали штормовое предупреждение
Общество, Фото:
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