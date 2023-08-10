Форум соберёт 3000 классных руководителей и кураторов групп СПО
В Год педагога и наставника всероссийский форум классных руководителей станет одним из главных мероприятий. Он соберёт 3000 классных руководителей и кураторов групп СПО из 89 регионов России. От Бурятии на форум поедут 26 человек, сообщили в комитете по образованию администрации Улан-Удэ.
Форум в Москве пройдёт в две смены: с 3 по 5 октября - для классных руководителей 1-6 классов и коррекционных школ, с 5 по 7 октября - для кураторов групп среднего профессионального образования и классных руководителей средних и старших классов.
Всего в этом году было подано более 60 тысяч заявок со всех регионов России, но строгий отбор прошли только 3 тысячи педагогов. Отбор включал в себя тестирование по основам педагогики, тест по внеурочным занятиям «Разговоры о важном», тренажёр классного руководителя и видеовизитку.
Как сообщал «Байкал-Daily», в прошлом году в форуме классных руководителей от Бурятии приняли участие семь человек - четыре учителя из Улан-Удэ и трое из районов.
Два раза в этом форуме участвовала Елена Вострикова, учитель биологии и географии Мысовской средней школы №56 Кабанского района, председатель ассоциации классных руководителей Бурятии.
На форум классных руководителей в Москву поедут 26 педагогов из Бурятии
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