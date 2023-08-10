На утопающей в лужах улице в Улан-Удэ наконец-то появятся ливнёвки









На месте побывали представители Народного фронта. Они выяснили, что пешеходные дорожки оборудовали только с одной стороны. По обе стороны от проезжей части расположены частные дома. При этом на тротуаре протяжённостью примерно в сто метров в самом деле появилось несколько провалов, а бордюр был повреждён. Вероятно, асфальт обрушился из-за того, что грунт под полотном вымыли дожди – «ливнёвки» там, как отмечалось выше, нет. Сам ремонт обошёлся в несколько миллионов рублей.



В мае 2022-го «фронтовики» рассказывали, что на месте провала возникли подземные пустоты, которые попытались засыпать песком, камнями и строительным мусором. Но передвигаться там всё равно было затруднительно и опасно, поэтому вышагивать приходилось прямо по проезжей части, рискуя угодить под колёса.



После шумихи в СМИ и соцсетях, а также обращения в прокуратуру асфальт залатали и даже отчитались об исполнении поступившего обращения. Однако в сентябре отремонтированная пешеходная дорожка снова пошла трещинами.



Активисты тогда предположили, что так и до новых провалов недалеко – и оказались правы. Они опять

Жильцы нескольких домов на улице Чайковского ещё в 2021 году обратились на «прямую линию» с президентом России Владимиром Путиным. Они пожаловались на состояние дороги, которую отремонтировали в 2019-ом в рамках федерального нацпроекта «Безопасные и качественные дороги», и тротуары, где образовались провалы.На месте побывали представители Народного фронта. Они выяснили, что пешеходные дорожки оборудовали только с одной стороны. По обе стороны от проезжей части расположены частные дома. При этом на тротуаре протяжённостью примерно в сто метров в самом деле появилось несколько провалов, а бордюр был повреждён. Вероятно, асфальт обрушился из-за того, что грунт под полотном вымыли дожди – «ливнёвки» там, как отмечалось выше, нет. Сам ремонт обошёлся в несколько миллионов рублей.В мае 2022-го «фронтовики» рассказывали, что на месте провала возникли подземные пустоты, которые попытались засыпать песком, камнями и строительным мусором. Но передвигаться там всё равно было затруднительно и опасно, поэтому вышагивать приходилось прямо по проезжей части, рискуя угодить под колёса.После шумихи в СМИ и соцсетях, а также обращения в прокуратуру асфальт залатали и даже отчитались об исполнении поступившего обращения. Однако в сентябре отремонтированная пешеходная дорожка снова пошла трещинами.Активисты тогда предположили, что так и до новых провалов недалеко – и оказались правы. Они опять появились на дороге. Причём одна яма настолько большая, что туда легко могла провалиться рука или нога. Пустоты просто замаскировали картонкой, прижатой булыжниками.

На улице Чайковского в Улан-Удэ которая каждый раз утопает в лужах после дождей, обустроят ливневую канализацию. Об этом сообщили в региональном отделении Народного фронта.Общественники напомнили: когда в городе осадки, местные жители даже не могут выйти на улицу. Порой им приходится передвигаться вплавь.- В таких условиях уже четыре года живут пожилые люди и инвалиды, – рассказали «фронтовики». – В 2019 году здесь обновляли дорогу.Всего на ремонт шести улиц потратили 42 с половиной миллиона рублей. Но уже в 2020-ом и асфальт начал проваливаться, а участок напротив одного из домов и вовсе превращается в бассейн после каждого дождя.Активисты Народного фронта не раз обращались в прокуратуру, и на Чайковского аж трижды латали дыры. Но проблема с водоотводом никак не решалась.Недавно надзорное ведомство внесло представление заместителю мэра Улан-Удэ. Начальника отдела автомобильных дорог МУ «Улан-Удэстройзаказчик» привлекли к дисциплинарной ответственности.В администрации уже готовят процедуру торгов. Как только определится подрядчик, на улице начнут обустраивать ливнёвки. Заодно проверят и целостность водопровода.