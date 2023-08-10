На утопающей в лужах улице в Улан-Удэ наконец-то появятся ливнёвки

На улице Чайковского в Улан-Удэ которая каждый раз утопает в лужах после дождей, обустроят ливневую канализацию. Об этом сообщили в региональном отделении Народного фронта.
Общественники напомнили: когда в городе осадки, местные жители даже не могут выйти на улицу. Порой им приходится передвигаться вплавь.
- В таких условиях уже четыре года живут пожилые люди и инвалиды, – рассказали «фронтовики». – В 2019 году здесь обновляли дорогу.
Всего на ремонт шести улиц потратили 42 с половиной миллиона рублей. Но уже в 2020-ом и асфальт начал проваливаться, а участок напротив одного из домов и вовсе превращается в бассейн после каждого дождя.
Активисты Народного фронта не раз обращались в прокуратуру, и на Чайковского аж трижды латали дыры. Но проблема с водоотводом никак не решалась.
Недавно надзорное ведомство внесло представление заместителю мэра Улан-Удэ. Начальника отдела автомобильных дорог МУ «Улан-Удэстройзаказчик» привлекли к дисциплинарной ответственности.
В администрации уже готовят процедуру торгов. Как только определится подрядчик, на улице начнут обустраивать ливнёвки. Заодно проверят и целостность водопровода.
Жильцы нескольких домов на улице Чайковского ещё в 2021 году обратились на «прямую линию» с президентом России Владимиром Путиным. Они пожаловались на состояние дороги, которую отремонтировали в 2019-ом в рамках федерального нацпроекта «Безопасные и качественные дороги», и тротуары, где образовались провалы.
На месте побывали представители Народного фронта. Они выяснили, что пешеходные дорожки оборудовали только с одной стороны. По обе стороны от проезжей части расположены частные дома. При этом на тротуаре протяжённостью примерно в сто метров в самом деле появилось несколько провалов, а бордюр был повреждён. Вероятно, асфальт обрушился из-за того, что грунт под полотном вымыли дожди – «ливнёвки» там, как отмечалось выше, нет. Сам ремонт обошёлся в несколько миллионов рублей.
В мае 2022-го «фронтовики» рассказывали, что на месте провала возникли подземные пустоты, которые попытались засыпать песком, камнями и строительным мусором. Но передвигаться там всё равно было затруднительно и опасно, поэтому вышагивать приходилось прямо по проезжей части, рискуя угодить под колёса.
После шумихи в СМИ и соцсетях, а также обращения в прокуратуру асфальт залатали и даже отчитались об исполнении поступившего обращения. Однако в сентябре отремонтированная пешеходная дорожка снова пошла трещинами.
Активисты тогда предположили, что так и до новых провалов недалеко – и оказались правы. Они опять появились на дороге. Причём одна яма настолько большая, что туда легко могла провалиться рука или нога. Пустоты просто замаскировали картонкой, прижатой булыжниками.
На месте побывали представители Народного фронта. Они выяснили, что пешеходные дорожки оборудовали только с одной стороны. По обе стороны от проезжей части расположены частные дома. При этом на тротуаре протяжённостью примерно в сто метров в самом деле появилось несколько провалов, а бордюр был повреждён. Вероятно, асфальт обрушился из-за того, что грунт под полотном вымыли дожди – «ливнёвки» там, как отмечалось выше, нет. Сам ремонт обошёлся в несколько миллионов рублей.
В мае 2022-го «фронтовики» рассказывали, что на месте провала возникли подземные пустоты, которые попытались засыпать песком, камнями и строительным мусором. Но передвигаться там всё равно было затруднительно и опасно, поэтому вышагивать приходилось прямо по проезжей части, рискуя угодить под колёса.
После шумихи в СМИ и соцсетях, а также обращения в прокуратуру асфальт залатали и даже отчитались об исполнении поступившего обращения. Однако в сентябре отремонтированная пешеходная дорожка снова пошла трещинами.
Активисты тогда предположили, что так и до новых провалов недалеко – и оказались правы. Они опять появились на дороге. Причём одна яма настолько большая, что туда легко могла провалиться рука или нога. Пустоты просто замаскировали картонкой, прижатой булыжниками.