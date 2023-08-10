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В Улан-Удэ осуждённых вывезли на субботник

В Улан-Удэ осуждённых вывезли на субботник
Общество,  Фото:УФСИН по Бурятии
Они убрались возле детского дома «Малышок»

В Улан-Удэ осуждённые колонии-поселения № 3 приняли участие в экологическом субботнике, рассказали в УФСИН по Бурятии.

Они привели в порядок территорию, прилегающую к административному зданию детского дома «Малышок», скосив траву и убрав листву с ветками, которые накопились за лето, а после собрали мусор.



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