В Улан-Удэ осуждённых вывезли на субботник

Они убрались возле детского дома «Малышок»
В Улан-Удэ осуждённые колонии-поселения № 3 приняли участие в экологическом субботнике, рассказали в УФСИН по Бурятии.
Они привели в порядок территорию, прилегающую к административному зданию детского дома «Малышок», скосив траву и убрав листву с ветками, которые накопились за лето, а после собрали мусор.
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