В Улан-Удэ осуждённых вывезли на субботник





В Улан-Удэ осуждённые колонии-поселения № 3 приняли участие в экологическом субботнике, рассказали в УФСИН по Бурятии.Они привели в порядок территорию, прилегающую к административному зданию детского дома «Малышок», скосив траву и убрав листву с ветками, которые накопились за лето, а после собрали мусор.