Во дворе Улан-Удэ проведут театрализованную игровую программу

В ней примут участие дети Октябрьского района



Во дворах Октябрьского района Улан-Удэ состоится детская театрализованная игровая программа «Лето – время приключений» (6+). Её проведут специалисты дома культуры имени А.П. Вагжанова в рамках программы «1000 дворов Дальнего Востока».



- Весёлые герои вместе с детьми совершат увлекательное путешествие в страну «Детство» с играми, танцами, песнями и спортивными соревнованиями, - сообщает пресс-служба комитета по культуре администрации Улан-Удэ.



Мероприятие состоится 16 августа в 13:00 на детской площадке домов 4, 6 и 10 на проспекте Строителей.



Возрастное ограничение: 6+.

