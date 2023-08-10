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В Улан-Удэ встретили военного, получившего награду из рук Путина

В Улан-Удэ встретили военного, получившего награду из рук Путина
Общество, 
Валерию Хертухееву устроили торжественную встречу в аэропорту

Ранним утром в четверг, 10 августа, в Улан-Удэ вернулся военнослужащий Валерий Хертухеев, который получил из рук президента орден Мужества. Он прилетел рейсом из Новосибирска.

В аэропорту «Байкал» ему устроили торжественную встречу. Его встречали родные, близкие, представители Иволгинского отделения «Боевого братства» Евгений Жуков и Александр Хамутаев, министр здравоохранения республики Евгения Лудупова, председатель районного совета депутатов Виктор Пастухов, сотрудники учреждений культуры района.





Встречающие приветствовали Хертухеева праздничными шариками, флагами, по бурятской традиции ему преподнесли хадак, а по русскому обычаю угостили хлебом-солью. Люди не скрывали радости встречи – обнимались, крепко пожимали руки. Трогательными кадрами со встречи поделилась администрация Иволгинского района.

Как сообщал «Байкал-Daily», Валерий Хертухеев - старшина 5-й отдельной гвардейской танковой Тацинской Краснознаменной ордена Суворова бригады. За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского, профессионального и служебного долга награждён орденом Мужества. Награду на прошлой неделе в торжественной обстановке в Кремле вручил Валерию президент России Владимир Путин.




СВО военнослужащие

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