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Россиянам рассказали, как защитить аккаунт на «Госуслугах»

Россиянам рассказали, как защитить аккаунт на «Госуслугах»
Общество, 
Нужно постоянно проверять наличие кредитов и счетов, а также установить двухфакторную аутентификацию для входа на «Госуслуги»

Россиянам рассказали, как защитить свой аккаунт на «Госуслугах». Кража аккаунта гражданина на портале возможна путём простого подбора пароля, поэтому лучше всего ставить дополнительную защиту своего профиля. Нужно использовать двухфакторную аутентификацию, когда для входа требуется подтверждение через телефон или почту, рассказал РИА Новости замглавы Роскомнадзора Милош Вагнер.

- Завладеть двумя ключами гораздо сложнее, - подчеркнул Вагнер.

Кроме того, он посоветовал периодически проверять бюро кредитных историй - это можно сделать через те же «Госуслуги»: нет ли у вас займов, о которых вы не в курсе, пока к вам не пришли судебные приставы.

«Еще можно посмотреть на сайте ФНС, какие счета у вас открыты, иногда это тоже является признаком того, что от вашего имени кто-то действует», - добавил замглавы ведомства.

Он объяснил, что сами персональные данные как конечная цель действия злоумышленников нужны редко.

«В большинстве случаев жалуются на то, что принято называть мошенничеством. То есть человек на какой-то уже терминальной стадии понял, что что-то пошло не так - на него оформили кредит, набрали займов, оформили какие-то документы, заключили сделки. И разобраться самостоятельно уже не получится. Почти половина обращений в центр (Центр правовой помощи гражданам в цифровой среде) как раз связаны с подобными неправомерными действиями, - резюмировал замглавы Роскомнадзора.

госуслуги

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