Она пройдёт в День физкультурника
12 августа в селе Кабанск Кабанского района Бурятии состоится мотоджимхана (0+). Тренировка начнётся в 11:00. Основные заезды пройдут с 13:30.
Участвовать будут классы «Внедорожные мотоциклы», «Дорожные мотоциклы» и «Чопперы». Возможно дополнительное введение классов «Спортбайк», «Питбайк», «Девушки».
Также в федерации мотоциклетного спорта РБ сообщили о изменениях в календаре соревнований. 3-й этап чемпионата Бурятии по мотокроссу перенесён с 9 сентября на 2 сентября. И наоборот, 2-й этап чемпионата республики по эндуро перенесён со 2 сентября на 9 сентября.
Возрастное ограничение: 0+.
В райцентре Бурятии проведут мотоджимхану
Общество, Фото:
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