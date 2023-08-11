В райцентре Бурятии проведут мотоджимхану

Она пройдёт в День физкультурника



12 августа в селе Кабанск Кабанского района Бурятии состоится мотоджимхана (0+). Тренировка начнётся в 11:00. Основные заезды пройдут с 13:30.



Участвовать будут классы «Внедорожные мотоциклы», «Дорожные мотоциклы» и «Чопперы». Возможно дополнительное введение классов «Спортбайк», «Питбайк», «Девушки».



Также в федерации мотоциклетного спорта РБ сообщили о изменениях в календаре соревнований. 3-й этап чемпионата Бурятии по мотокроссу перенесён с 9 сентября на 2 сентября. И наоборот, 2-й этап чемпионата республики по эндуро перенесён со 2 сентября на 9 сентября.



Возрастное ограничение: 0+.

