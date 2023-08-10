Выдачу разрешений начнут с 14 августа
В Бурятии, на территории национального парка «Тункинский» открывается сезон спортивной и любительской охоты на водоплавающую и боровую дичь.
Сроки спортивной и любительской охоты:
- боровая дичь – с 26 августа 2023 года по 28 февраля 2024 года;
- водоплавающая дичь – с 26 августа 2023 года по 30 ноября 2023 года.
- Выдача разрешения начнётся с 14 августа по адресу: с. Кырен, ул. Ленина, д. 69, каб. №17, - сообщает пресс-служба нацпарка.
В нацпарке Бурятии откроют сезон охоты на дичь
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