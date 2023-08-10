10 августа

09 августа

Популярное

В нацпарке Бурятии откроют сезон охоты на дичь

В нацпарке Бурятии откроют сезон охоты на дичь
Общество,  Фото:pixabay.com
Выдачу разрешений начнут с 14 августа

В Бурятии, на территории национального парка «Тункинский» открывается сезон спортивной и любительской охоты на водоплавающую и боровую дичь.

Сроки спортивной и любительской охоты:
- боровая дичь – с 26 августа 2023 года по 28 февраля 2024 года;
- водоплавающая дичь – с 26 августа 2023 года по 30 ноября 2023 года.

- Выдача разрешения начнётся с 14 августа по адресу: с. Кырен, ул. Ленина, д. 69, каб. №17, - сообщает пресс-служба нацпарка.
Бурятия Тункинский район национальный парк охота

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В нацпарке Бурятии откроют сезон охоты на дичь
В нацпарке Бурятии откроют сезон охоты на дичь
Общество, 10.08.2023
Выдачу разрешений начнут с 14 августа
Словарь учащихся Бурятии опробовали на гостье из Лаоса
Словарь учащихся Бурятии опробовали на гостье из Лаоса
Общество, 10.08.2023
Лицеисты провели экскурсию по «Танхойской версте»
В Бурятии юные поисковики нашли старинную деревню
В Бурятии юные поисковики нашли старинную деревню
Общество, 10.08.2023
Они обнаружили предметы быта, осколки посуды, пуговицы и гвозди
Крестный ход прошёл по улицам Улан-Удэ
Крестный ход прошёл по улицам Улан-Удэ
Общество, 10.08.2023
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
В Бурятии призвали водителей к соблюдению ПДД на федеральных автодорогах
В Бурятии призвали водителей к соблюдению ПДД на федеральных автодорогах
Общество, 10.08.2023
Состоялась профилактическая акция «Вместе за безопасность»
Лучники Бурятии завоевали медали II Игры стран СНГ
Лучники Бурятии завоевали медали II Игры стран СНГ
Общество, 10.08.2023
Соревнования проходят в Беларуси
В Улан-Удэ часть улицы закрыли до конца августа
В Улан-Удэ часть улицы закрыли до конца августа
Общество, 10.08.2023
Изменилось движение транспорта через Чертенкова изменилось
Мост на севере Бурятии деформировался и стал опасным
Мост на севере Бурятии деформировался и стал опасным
Общество, 10.08.2023
Автомобилистов призвали пока там не ездить
В Бурятии на месте размыва федеральной трассы обустраивают объездную дорогу
В Бурятии на месте размыва федеральной трассы обустраивают объездную дорогу
Общество, 10.08.2023
Продолжается устранение последствий размыва участка трассы
В Бурятии передали штормовое предупреждение
В Бурятии передали штормовое предупреждение
Общество, 10.08.2023
На республику надвигаются ливни с грозами и град
На утопающей в лужах улице в Улан-Удэ наконец-то появятся ливнёвки
На утопающей в лужах улице в Улан-Удэ наконец-то появятся ливнёвки
Общество, 10.08.2023
Их не могли сделать на Чайковского целых четыре года

На форум классных руководителей в Москву поедут 26 педагогов из Бурятии
На форум классных руководителей в Москву поедут 26 педагогов из Бурятии
Общество, 10.08.2023
Форум соберёт 3000 классных руководителей и кураторов групп СПО

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^