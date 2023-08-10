В нацпарке Бурятии откроют сезон охоты на дичь

Выдачу разрешений начнут с 14 августа



В Бурятии, на территории национального парка «Тункинский» открывается сезон спортивной и любительской охоты на водоплавающую и боровую дичь.



Сроки спортивной и любительской охоты:

- боровая дичь – с 26 августа 2023 года по 28 февраля 2024 года;

- водоплавающая дичь – с 26 августа 2023 года по 30 ноября 2023 года.



- Выдача разрешения начнётся с 14 августа по адресу: с. Кырен, ул. Ленина, д. 69, каб. №17, - сообщает пресс-служба нацпарка.

