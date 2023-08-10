Состоятся сразу несколько больших спортивных мероприятий
12 августа в рамках празднования Дня физкультурника в поселениях Кабанского района Бурятии пройдут сразу несколько больших спортивных мероприятий.
В посёлке Селенгинск, в Селенгинской спортивной школе состоятся соревнования по воркауту (0+) в номинации «FreestyleBar». Выступят возрастные категории: до 14 лет (включительно) и 15-17 лет. Начало соревнований в 12:00.
В посёлке Каменск, в местности Плотина пройдут спортивные состязания (0+) в рамках празднования Дня строителя и Дня физкультурника. Спортсмены посоревнуются в баскетболе 3x3, мини-футболе, перетягивании каната, волейболе и армрестлинге. Начало соревнований в 11:30.
Также в Каменске на центральной площади проведут профессиональные показательные бои по боксу на призы армянской диаспоры (6+). Начало соревнований в 18:30.
В селе Кабанск на центральной площади развернётся мотофестиваль (6+). Также здесь можно будет увидеть ретро-выставку автомобилей и мотоциклов (6+). Начало в 13:00.
Также напомним, что в селе Посольск на косе Посольского сора С 11 по 13 августа состоится фестиваль водных видов спорта «Байкальский ветер» (0+). Об этом сообщает комитет массовой физической культуры и спорта администрации МО «Кабанский район».
В районе Бурятии отметят День физкультурника
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