В нацпарке Бурятии оголодавшие медведи питаются объедками

Косолапые добрались до мусорных баков



Жителей и гостей Бурятии, которые приезжают отдохнуть в Забайкальский национальный парк, призвали увозить с собой весь мусор. Раньше его просили хотя бы просто доносить до баков. Дело в том, что отходы и остатки еды приманивают медведей.



Во ФГБУ «Заповедное Подлеморье», которому подчиняется резерват, рассказали: бурые хищники оккупировали контейнеры с ТКО.



- Сложно усмирить медвежье любопытство – запахи так и манят косолапых к местам отдыха человека. Пока у нас нет возможности везде поставить антивандальные баки для мусора, а потому единственный способ избавить хищников от страсти к разрушению – исключить соблазны, – отметили на официальной страничке учреждения во «ВКонтакте».



Там выложили видео с мишкой, который в поисках пропитания залез прямо в контейнер.







- Обращаемся ко всем, кто собирается к нам в гости: пожалуйста, не выбрасывайте пищевые отходы упаковки от продуктов в баки – увозите их с собой и оставьте в ближайшем контейнере за пределами особо охраняемых природных территорий, – добавили в «Заповедном Подлеморье».