Принять участие могут все желающие от 18 до 35 лет
Жителей Бурятии приглашают на молодёжный образовательный форум Дальневосточного федерального округа (18+). Форум «На волне» состоится во Владивостоке с 13 по 17 октября. Он будет посвящён творческой индустрии, игрофикации и гик-движению.
Форум будет проходить на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета.
Участников ждут три образовательные смены:
- для организаторов мероприятий и руководителей молодёжных сообществ, которые хотели бы научиться разрабатывать корпоративные игры;
- для молодых предпринимателей, мейкеров, творцов и специалистов в области продвижения творческих проектов;
- исследовательский трек для представителей гик-сообществ, чьё хобби связано с созданием, коллекционированием или организацией мероприятий, посвященных популярной культуре, книгам, фильмам и играм.
В форуме могут принять участники в возрасте от 18 до 35 лет. Для участия необходимо зарегистрироваться до 20 августа на сайте Росмолодёжь.События.
В Молодёжном центре сообщили, что участникам от Бурятии компенсируют половину стоимости транспортных расходов.
Молодёжь Бурятии приглашают на образовательный форум во Владивосток
Общество, Фото:
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