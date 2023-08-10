Молодёжь Бурятии приглашают на образовательный форум во Владивосток

Принять участие могут все желающие от 18 до 35 лет



Жителей Бурятии приглашают на молодёжный образовательный форум Дальневосточного федерального округа (18+). Форум «На волне» состоится во Владивостоке с 13 по 17 октября. Он будет посвящён творческой индустрии, игрофикации и гик-движению.



Форум будет проходить на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета.



Участников ждут три образовательные смены:



- для организаторов мероприятий и руководителей молодёжных сообществ, которые хотели бы научиться разрабатывать корпоративные игры;

- для молодых предпринимателей, мейкеров, творцов и специалистов в области продвижения творческих проектов;

- исследовательский трек для представителей гик-сообществ, чьё хобби связано с созданием, коллекционированием или организацией мероприятий, посвященных популярной культуре, книгам, фильмам и играм.



В форуме могут принять участники в возрасте от 18 до 35 лет. Для участия необходимо зарегистрироваться до 20 августа на сайте Росмолодёжь.События.



В Молодёжном центре сообщили, что участникам от Бурятии компенсируют половину стоимости транспортных расходов.

