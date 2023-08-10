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Большинство улан-удэнцев поддержали повышение акцизов на сигареты

Большинство улан-удэнцев поддержали повышение акцизов на сигареты
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
За антититабачные меры активно выступают женщины и люди с высоким заработком

Недавно в Минфине России предложили на 30% увеличить акцизы на сигареты, которые сейчас стоят дороже 200 рублей. Идею уже поддержали в федеральном министерстве здравоохранения. Там считают, что повышение цен на табачную продукцию «приводит к существенному снижению потребления табака» и увеличению поступлений в госбюджет.

Кроме того, прибыль от увеличения акцизов призвали направить на «борьбу с гепатитом C». Эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob узнали, как относятся к этой инициативе работающие жители бурятской столицы.

«За» оказались 45% опрошенных, против – каждый третий (33%). Среди женщин сторонников повышения акцизов на сигареты больше, чем среди представителей сильного пола (39%), а среди зарабатывающих от 80 тысяч в месяц – больше (49%), чем среди тех, кто получает до 50 000 (43%). То же – с любителями табака и некурящими (16% и 51% соответственно).
акцизы сигареты

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