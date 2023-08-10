В Бурятии обещают тёплые выходные

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

При этом возможны ливни



Ближайшие выходные в Бурятии будут тёплыми. Однако осадки тоже ожидаются – возможны ливни с грозами.



По данным Бурятского гидрометцентра, в пятницу, 11 августа, прогнозируется переменная облачность, местами дожди, грозы, по северной половине местами сильные дожди, ливни. Утром туманы. Ветер северо-западный 5-10, в отдельных районах до 14, по северной половине при грозах 15-20 м/с. Температура ночью +13,+18, местами +5,+10, днём +23,+28, местами +15,+20.



В субботу и воскресенье, 12-13 августа, ночью преимущественно без осадков, днём местами кратковременные дожди, грозы. Утром местами туманы. Ветер переменный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью +12,+17, местами +5,+10, днём +26,+31, местами +18,+23.

