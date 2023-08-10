Единовременное пособие на детей получили 274 семьи
С начала года 274 семьи в Бурятии, которые взяли на воспитание детей, получили единовременную выплату от социального фонда России размером в 27 490 рублей. В Северо-Байкальском, Муйском и Баунтовском районах её размер больше – 29 781.
Такое пособие полагается на каждого ребёнка – усыновлённого или находящегося под опекой. Всего на эти цели региональное отделение СФР направило более 15 миллионов рублей.
- Единовременное пособие при передаче ребёнка на воспитание – это разовая мера поддержки, на которую имеют право усыновители детей, а также их опекуны, попечители или приёмные родители. При этом они должны быть гражданами РФ и постоянно проживать на территории России, – пояснили в ведомстве.
Усыновителям ребёнка с инвалидностью, старше семи лет либо братьев и сестёр за раз перечисляют 210 052 рублей, жителям северных районов – 227 556.
Чтобы оформить пособие, необходимо обратиться с соответствующим заявлением в клиентскую службу СФР или в многофункциональный центр МФЦ и предъявить копию решения суда об усыновлении ребёнка, решение администрации – о передаче его под опеку (попечительство) или же о создании приёмной семьи. Остальные документы специалисты самостоятельно запросят по межведомственному взаимодействию.
Подать заявление можно и через портал Госуслуг, а также направить его по почте. В последнем случае потребуется нотариально заверенная копия судебного решения об усыновлении.
Пособие должны назначить в течение пяти рабочих дней после обращения. При отсутствии необходимых документов и сведений на это уйдёт до 20 рабочих дней. Если в заявлении окажутся недостоверные сведения, в выплате откажут. То же самое – когда информация недостоверная или если в течение пяти рабочих дней со дня регистрации заявления приёмные родители не предоставят необходимые документы.
В Бурятии приёмным родителям и опекунам выплатили 15 с лишним миллионов
Общество, Фото:
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