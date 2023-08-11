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В Бурятии люди боятся провалиться под землю на кладбище

Общество, 
Они заявили, что пол в местном туалете может рухнуть в любой момент

Жители Кяхты боятся ходить в туалет, расположенный на местном кладбище. Они всерьёз обеспокоены состоянием клозета. Горожане поинтересовались, установят ли там новый при благоустройстве.

- В старый зайти страшно – есть риск, что обвалится пол, – рассказали люди в группе «Кяхта-инфо.24/7».

Специалист отдела городского хозяйства (ОГХ) администрации Кяхты Александр Тетушкин пояснил: в рамках проекта по благоустройству территории кладбища строительство туалета не предусмотрено.

- После анализа необходимости и возможности возведения этого сооружения будет рассматриваться вопрос по его оборудованию вне реализуемого проекта, – подчеркнули в ОГХ.
кладбище туалеты благоустройство

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