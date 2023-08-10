В Бурятии продолжают неистовствовать клещи

У паразитов, покусавших жителей республики, находят энцефалит и боррелиоз



Пострадавших от клещей в Бурятии становится больше. По данным регионального управления Роспотребнадзора на 10 августа, они покусали уже 3319 жителей республики, включая 836 детей – это на 16% меньше, чем в прошлом году. Нападения паразитов зафиксировали в Улан-Удэ и во всех районах.



Почти половина пострадавших – 46% – подцепили их на отдыхе, 31% – в населённых пунктах, в том числе – на собственных приусадебных участках, и 23% – при уходе за скотом, сборе дикоросов, заготовке дров и других хозяйственно-бытовых работах.



- 2% клещей, снятых с людей, оказались заражены вирусом клещевого энцефалита. Возбудитель боррелиоза обнаружили у 26%, – подчеркнули в надзорном ведомстве.



Чтобы избежать «знакомства» с этими насекомыми, достаточно соблюдать меры профилактики – собираясь на природу, надевайте светлую одежду с длинным рукавом и головной убор, а штаны заправляйте в носки. Каждые 15 минут проводите само- и взаимоосмотры, используйте специальные репелленты, не заносите домой лесные цветы и другие растения.



В лесу стоит держаться середины дороги. Избегайте зарослей и высокой травы, а ещё не присаживайтесь на неё без подстилки – как и на поваленные деревья, лапник и поленья.



Если нападения паразита избежать не удалось, необходимо обратиться за помощью специалистам: жителям районов – в пункт скорой медицинской помощи или в районные медучреждения, а улан-удэнцам – в приёмное отделение республиканской клинической инфекционной больницы на улице Пирогова, 9а.



Сдать клеща для лабораторных исследований на инфекции можно в центр гигиены и эпидемиологии на улице Ключевская, 45б (в рабочие дни и воскресенье), а также в республиканскую клиническую инфекционную больницу на Пирогова, 9а (в будни и в субботу).