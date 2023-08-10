Монголии вернули незаконно вывезенные останки динозавров

Общество, Фото: правительство Монголии

Церемония передачи состоялась в США



В библиотеке конгресса США состоялась церемония возвращения Монголии останков динозавров, которые были незаконно вывезены из страны. На мероприятии с монгольской стороны присутствовали министр иностранных дел Монголии Батцэцэг Батмунх, чрезвычайный и полномочный посол Монголии в США Батбаяр Улзийдэлгэр. С американской стороны – руководитель следственного управления министерства внутренней безопасности Катрина Бергер, заместитель директора библиотеки конгресса Ханна Сомерс и другие официальные лица.



На этот раз власти США передали 16 находок шести видов динозавров. Среди них – окаменелости динозавра Алиорама (Alioramus)ы, принадлежащего к семейству Тираннозаврид. Исследователи подчеркнули, что это почти полностью сохранившаяся окаменелость этого вида, найденная только на территории Монголии. Поэтому оно имеет важную научную ценность и требует дальнейшего детального изучения.



Суды Соединённых Штатов, прокуратура, министерство внутренней безопасности, таможенная и пограничная служба и другие правоохранительные органы участвуют в процессе обнаружения, проверки подлинности, а затем передачи исторических артефактов, представляющих ценность для палеонтологической науки, их законным владельцам. Также с 2012 года исполнительный директор Американского центра монголоведения, научный сотрудник музея естественной истории в Нью-Йорке, палеонтолог М. Болорцэцэг непрерывно работает над репатриацией окаменелостей динозавров из Монголии.



В рамках сотрудничества между правительствами двух стран с 2012 года начались работы по возврату палеонтологических и историко-культурных ценностей Монголии, нелегально вывезенных в США. Первая партия останков динозавров была впервые возвращена в 2013 году. Также окаменелости динозавров были возвращены в 2014, 2016 и 2019 годах, сообщает новостное агентство «Монцамэ».



