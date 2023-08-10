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Сильно пьющую жительницу Бурятии ограничили в родительских правах и лишили всех пособий

Сильно пьющую жительницу Бурятии ограничили в родительских правах и лишили всех пособий
Общество,  Фото:pixabay.com
Женщина никак не могла завязать с алкоголем

Жительницу Окинского района Бурятии ограничили в родительских правах на двух её несовершеннолетних детей. Женщина долго злоупотребляла спиртным и совсем не занималась воспитанием ребятишек.

Ранее по постановлению комиссии по делам несовершеннолетних районной администрации семью поставили на учёт как находящуюся в социально опасном положении. Однако нерадивая мать так и не сделала должных выводов

В итоге дело дошло до суда. С иском об ограничении в родительских правах туда обратилась районная прокуратура. Служители Фемиды встали на сторону надзорного ведомства.

Детей передали органам опеки и попечительства «для определения их дальнейшей формы устройства», сообщили в группе «Ока-инфо.24/7». Кроме того, горе-родительницу лишили всех государственных пособий на ребятишек  и обязали её выплачивать несовершеннолетним алименты.
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