10 августа

09 августа

Популярное

Жителей Улан-Удэ просят помочь в создании образа исторического центра

Жителей Улан-Удэ просят помочь в создании образа исторического центра
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Для этого нужно пройти опрос

Жителей Улан-Удэ приглашают принять участие в небольшом опросе. С его помощью хотят понять и создать новый образ исторического центра города. Опрос могут пройти жители многоквартирных домов в центре города, которые являются памятниками истории и культуры.

Также могут принять участие в опросе собственники исторических зданий, и арендаторы, работающие в них.

Как объясняет мэрия города, сейчас в столице Бурятии идёт разработка инструкции по внедрению и реализации дизайн-кода территории исторического центра. И городу нужно сформировать свою уникальную концепцию дизайн-кода.

Дизайн-код города— это набор правил проектирования, требований и рекомендаций, с помощью которых можно сформировать стилистически единую, комфортную и безопасную городскую среду.

Опрос небольшой, но некоторые вопросы требуют вдумчивости и творческого мышления. К примеру, есть такой вопрос как «С чем у вас ассоциируется исторический центр города? (Назовите 2-3 ассоциации)».

Есть в опросе и обычные вопросы, касающиеся плюсов и минусов проживания в историческом центре в зданиях-памятниках: каковы преимущества проживания в историческом центре, каковы недостатки проживания по сравнению с другими районами, с какими проблемами вы когда-либо сталкивались, проживая в историческом центре и многое другое.

Концепцию разрабатывает компания «Новая земля» совместно с администрацией города. Опрос анонимный и занимает не более 15 минут.

Ссылка на опрос: https://a17558.webask.io/531d3ff90

Опрос будет доступен для прохождения до 18 августа включительно.







Улан-Удэ опрос

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Жители Бурятии могут спеть военные песни на библиомарафоне
Жители Бурятии могут спеть военные песни на библиомарафоне
Общество, 10.08.2023
На конкурс нужно представить видеозапись с исполнением песни
Педагог из Бурятии готовится к финалу конкурса «Мастер года»
Педагог из Бурятии готовится к финалу конкурса «Мастер года»
Общество, 10.08.2023
В сентябре она представит республику на всероссийском финале в Туле
В Бурятии за полгода умерло 15 младенцев
В Бурятии за полгода умерло 15 младенцев
Общество, 10.08.2023
Коэффициент смертности в республике по сравнению с прошлым годом снизился
В Бурятии контейнерная площадка обросла мусором
В Бурятии контейнерная площадка обросла мусором
Общество, 10.08.2023
В ситуацию вмешалась прокуратура
Селенга в Улан-Удэ скоро может выйти из берегов
Селенга в Улан-Удэ скоро может выйти из берегов
Общество, 10.08.2023
До этого осталось всего 10 сантиметров
В Бурятии кладбище завалили люстрами и подгузниками
В Бурятии кладбище завалили люстрами и подгузниками
Общество, 10.08.2023
В месте захоронения устроили настоящую свалку
В заказнике появились информационные щиты на бурятском языке
В заказнике появились информационные щиты на бурятском языке
Общество, 10.08.2023
Теперь посетители могут прочитать информацию на русском и бурятском языках
В Туве пройдёт парад-шествие животноводов
В Туве пройдёт парад-шествие животноводов
Общество, 10.08.2023
В Кызыле состоится открытие праздника «Наадым»
В Иркутске развернётся гастрофестиваль «Сытый бабр»
В Иркутске развернётся гастрофестиваль «Сытый бабр»
Общество, 10.08.2023
Для посетителей проведут представления, мастер-классы и расскажут о местных блюдах
В Бурятии возле памятника погибшим в ВОВ испортили скамейки
Общество, 10.08.2023
Власти заявили, что это сделали несознательные граждане

В Бурятии прогнозируют бурное ненастье
В Бурятии прогнозируют бурное ненастье
Общество, 10.08.2023
Республику накроют ливни и град
В Улан-Удэ на пленэре порисуют угольными карандашами
В Улан-Удэ на пленэре порисуют угольными карандашами
Общество, 09.08.2023
Он пройдёт в парке имени С.Н. Орешкова

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^