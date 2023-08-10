Жителей Улан-Удэ просят помочь в создании образа исторического центра

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Для этого нужно пройти опрос



Жителей Улан-Удэ приглашают принять участие в небольшом опросе. С его помощью хотят понять и создать новый образ исторического центра города. Опрос могут пройти жители многоквартирных домов в центре города, которые являются памятниками истории и культуры.



Также могут принять участие в опросе собственники исторических зданий, и арендаторы, работающие в них.



Как объясняет мэрия города, сейчас в столице Бурятии идёт разработка инструкции по внедрению и реализации дизайн-кода территории исторического центра. И городу нужно сформировать свою уникальную концепцию дизайн-кода.



Дизайн-код города— это набор правил проектирования, требований и рекомендаций, с помощью которых можно сформировать стилистически единую, комфортную и безопасную городскую среду.



Опрос небольшой, но некоторые вопросы требуют вдумчивости и творческого мышления. К примеру, есть такой вопрос как «С чем у вас ассоциируется исторический центр города? (Назовите 2-3 ассоциации)».



Есть в опросе и обычные вопросы, касающиеся плюсов и минусов проживания в историческом центре в зданиях-памятниках: каковы преимущества проживания в историческом центре, каковы недостатки проживания по сравнению с другими районами, с какими проблемами вы когда-либо сталкивались, проживая в историческом центре и многое другое.



Концепцию разрабатывает компания «Новая земля» совместно с администрацией города. Опрос анонимный и занимает не более 15 минут.



Ссылка на опрос: https://a17558.webask.io/531d3ff90



Опрос будет доступен для прохождения до 18 августа включительно.















