Педагог из Бурятии готовится к финалу конкурса «Мастер года»

Общество, Фото: Минобрнауки Бурятии

В сентябре она представит республику на всероссийском финале в Туле



Педагог из Бурятии, преподаватель Бурятского колледжа технологий и лесопользования Наталья Жукова рассказала о подготовке к всероссийскому финалу конкурса «Мастер года», в котором участвует впервые. Весной этого Наталья года победила в региональном этапе конкурса «Мастер года». В сентябре она уже представит республику на всероссийском финале в Туле.



Педагог поделилась, что сложнее всего было провести в дистанционном формате конкурсное задание – «Открытый урок». Во время него нельзя было попадать в слепую зону камеры. Это накладывало ограничения на действия, ведь приходилось постоянно держать контроль картинки. А отсутствие живого взгляда жюри дополнительно добавляло сложности.



- Тяжело преодолеть волнение при внутреннем самоанализе во время каждого конкурсного задания. Но такой опыт, безусловно, позволил мне вырасти, укрепить контроль над собой и повысить педагогические компетенции, - объяснила Наталья Жукова.



Также конкурсантке требовалось найти баланс между подбором учебного материала и его содержанием. При этом на выступление участникам давалось всего 45 минут.



Чтобы достойно выступить в финале Наталья прошла обучение по дополнительной профессиональной программе. Также она ознакомилась с современными педагогическими технологиями и способами их применения в образовательном процессе.



- Конкурс педагогического мастерства можно рассматривать как один из этапов повышения профессионализма педагогов, возможность заявить о себе широкой общественности, профессиональному сообществу, - уточнила Наталья Жукова.



Наталья Жукова– педагог с 34-летним стажем, в системе среднего профессионального образования работает – 23 года. Она преподаёт спецдисциплины, руководит учебными и производственными практиками у студентов специальности «Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома» в Бурятском колледже технологий и лесопользования, сообщает пресс-служба республиканского министерства образования.









