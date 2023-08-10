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Педагог из Бурятии готовится к финалу конкурса «Мастер года»

Педагог из Бурятии готовится к финалу конкурса «Мастер года»
Общество,  Фото:Минобрнауки Бурятии
В сентябре она представит республику на всероссийском финале в Туле

Педагог из Бурятии, преподаватель Бурятского колледжа технологий и лесопользования Наталья Жукова рассказала о подготовке к всероссийскому финалу конкурса «Мастер года», в котором участвует впервые. Весной этого Наталья года победила в региональном этапе конкурса «Мастер года». В сентябре она уже представит республику на всероссийском финале в Туле.

Педагог поделилась, что сложнее всего было провести в дистанционном формате конкурсное задание – «Открытый урок». Во время него нельзя было попадать в слепую зону камеры. Это накладывало ограничения на действия, ведь приходилось постоянно держать контроль картинки. А отсутствие живого взгляда жюри дополнительно добавляло сложности.

- Тяжело преодолеть волнение при внутреннем самоанализе во время каждого конкурсного задания. Но такой опыт, безусловно, позволил мне вырасти, укрепить контроль над собой и повысить педагогические компетенции, - объяснила Наталья Жукова.

Также конкурсантке требовалось найти баланс между подбором учебного материала и его содержанием. При этом на выступление участникам давалось всего 45 минут.

Чтобы достойно выступить в финале Наталья прошла обучение по дополнительной профессиональной программе. Также она ознакомилась с современными педагогическими технологиями и способами их применения в образовательном процессе.

- Конкурс педагогического мастерства можно рассматривать как один из этапов повышения профессионализма педагогов, возможность заявить о себе широкой общественности, профессиональному сообществу, - уточнила Наталья Жукова.

Наталья Жукова– педагог с 34-летним стажем, в системе среднего профессионального образования работает – 23 года. Она преподаёт спецдисциплины, руководит учебными и производственными практиками у студентов специальности «Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома» в Бурятском колледже технологий и лесопользования, сообщает пресс-служба республиканского министерства образования.




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