Педагог из Бурятии готовится к финалу конкурса «Мастер года»

В сентябре она представит республику на всероссийском финале в Туле
Педагог из Бурятии, преподаватель Бурятского колледжа технологий и лесопользования Наталья Жукова рассказала о подготовке к всероссийскому финалу конкурса «Мастер года», в котором участвует впервые. Весной этого Наталья года победила в региональном этапе конкурса «Мастер года». В сентябре она уже представит республику на всероссийском финале в Туле.
Педагог поделилась, что сложнее всего было провести в дистанционном формате конкурсное задание – «Открытый урок». Во время него нельзя было попадать в слепую зону камеры. Это накладывало ограничения на действия, ведь приходилось постоянно держать контроль картинки. А отсутствие живого взгляда жюри дополнительно добавляло сложности.
- Тяжело преодолеть волнение при внутреннем самоанализе во время каждого конкурсного задания. Но такой опыт, безусловно, позволил мне вырасти, укрепить контроль над собой и повысить педагогические компетенции, - объяснила Наталья Жукова.
Также конкурсантке требовалось найти баланс между подбором учебного материала и его содержанием. При этом на выступление участникам давалось всего 45 минут.
Чтобы достойно выступить в финале Наталья прошла обучение по дополнительной профессиональной программе. Также она ознакомилась с современными педагогическими технологиями и способами их применения в образовательном процессе.
- Конкурс педагогического мастерства можно рассматривать как один из этапов повышения профессионализма педагогов, возможность заявить о себе широкой общественности, профессиональному сообществу, - уточнила Наталья Жукова.
Наталья Жукова– педагог с 34-летним стажем, в системе среднего профессионального образования работает – 23 года. Она преподаёт спецдисциплины, руководит учебными и производственными практиками у студентов специальности «Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома» в Бурятском колледже технологий и лесопользования, сообщает пресс-служба республиканского министерства образования.
Педагог из Бурятии готовится к финалу конкурса «Мастер года»
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
На конкурс нужно представить видеозапись с исполнением песни
В сентябре она представит республику на всероссийском финале в Туле
Коэффициент смертности в республике по сравнению с прошлым годом снизился
Его гендиректор сообщил, что работы идут по графику
В ситуацию вмешалась прокуратура
До этого осталось всего 10 сантиметров
В месте захоронения устроили настоящую свалку
Его похоронят на малой родине
Теперь посетители могут прочитать информацию на русском и бурятском языках
В Кызыле состоится открытие праздника «Наадым»
Для посетителей проведут представления, мастер-классы и расскажут о местных блюдах
Власти заявили, что это сделали несознательные граждане
Республику накроют ливни и град
Общество, 09.08.2023
Он пройдёт в парке имени С.Н. Орешкова
Общество, 09.08.2023
Балеты покажут в начале сентября