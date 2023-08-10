Состоялась профилактическая акция «Вместе за безопасность»
Управление дорог «Южный Байкал» совместно с Госавтоинспекцией призвали водителей к соблюдению ПДД на федеральных автодорогах
В Бурятии на 452-м км федеральной автомобильной дороги Р-258 «Байкал» состоялась профилактическая акция «Вместе за безопасность», главной идеей которой стало привлечение внимания участников дорожного движения к проблемам ДТП на скоростных транспортных магистралях.
В рамках мероприятия сотрудники управления федеральных автомобильных дорог «Южный Байкал» и Госавтоинспекции Бурятии провели беседы с водителями и напомнили им о главных условиях безаварийных поездок. Сотрудники управления рассказали об участках, на которых сегодня ведутся ремонтные работы и обратили внимание водителей на выполнение требований дорожных знаков во избежание ДТП.
Участники акции вручили автолюбителям тематические листовки и призвали неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, не превышать скоростной режим, всегда пристёгивать ремни безопасности и быть внимательными на дороге.
В Бурятии призвали водителей к соблюдению ПДД на федеральных автодорогах
Общество, Фото:
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