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Словарь учащихся Бурятии опробовали на гостье из Лаоса

Словарь учащихся Бурятии опробовали на гостье из Лаоса
Общество,  Фото:Байкальский заповедник
Лицеисты провели экскурсию по «Танхойской версте»

В начале лета в детской летней школе «Юный исследователь» школьники Бурятии трудились над созданием словаря-определителя «Природа Байкала» – «Baikal Nature» на русском и английском языках. В разгар туристского сезона учащиеся младших классов лицея №9 ОАО «РЖД» Ярослав Ч., Даниэль Г. и Александр Б. – соавторы словаря, смогли опробовать на деле результаты своей работы.

Дети представили словарь-определитель «Природа Байкала» гостье Байкальского заповедника. Суваннавон Удомпхон приехала в нашу страну из Лаоса. Общение проходило на экскурсии по экотропе «Танхойская верста» – интересный разговор шёл на русском и английском языках. Ребята с большим удовольствием поделились своими знаниями, продемонстрировали словарь-определитель «в действии». Благодаря юным байкаловедам девушка из далёкой страны познакомилась с растениями, которые раньше никогда не видела.

- Дети с увлечением, с восторгом рассказывали о том, что узнали о байкальской природе, стремились передать свои впечатления. Большой интерес вызывает общение с человеком, для которого русский язык не родной, но близкий. А самое главное, что у ребят есть желание продолжать свою работу, улучшать и делиться её результатами, – поделилась Анжелика Гасаранова, учитель английского языка и руководитель проекта.

- Большое спасибо! Как хорошо получилось! Мне очень-очень понравилось! Ребята, я расскажу своим родным о Байкале и о вас, – поблагодарила с улыбкой Суваннавон Удомпхон.

Справка

«Танхойская верста» – экскурсионная экологическая тропа вдоль байкальского побережья – открыта в 2021 году в посёлке Танхой, соединяет железнодорожную станцию «Танхой» и визит-центр «Байкал заповедный». Как сообщает ФГБУ «Байкальский государственный заповедник», на всём протяжении экотропы посетителей ожидают виды озера Байкал, его прибрежных участков. На тропе установлены информационные стенды с интересными фактами о природе и историческом наследии Южного Байкала. Здесь можно узнать об истории посёлка Танхой начала XX века, когда он стал важным пунктом на Транссибирской магистрали. По «Танхойской версте» легко добраться до историко-мемориального комплекса «Байкальская переправа».

Экологическая тропа «Танхойская верста» дополняет туристическую инфраструктуру Байкальского заповедника, замыкая периметр экологических троп с деревянным настилом.

Бурятия экотропа дети заповедник Байкал экскурсия словарь

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