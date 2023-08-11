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Жителям Бурятии объяснили, нужно ли детям читать книги из школьного списка на лето

Жителям Бурятии объяснили, нужно ли детям читать книги из школьного списка на лето
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Оказалось, что принудить их к этому никто не может

Жители Заиграевского района поинтересовались, должны ли школьники по заданию учителя вести так называемый дневник читателя на летних каникулах.

- Ведь каникулы даются, чтобы ребёнок отдохнул от учёбы, а на лето задают столько, сколько дети за год не прочитают, – заявили родители учеников в группе «Заиграево-инфо. 24/7».

Начальник районного управления образования Анна Шурыгина пояснила: чтение литературы из школьного списка и заполнение читательского дневника – дело добровольное.

- В качестве вектора для саморазвития это не является противоправным, но носит исключительно добровольный характер и не может быть обязательным, – отметила руководитель РУО.
школьники книги литература

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