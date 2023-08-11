Жителям Бурятии объяснили, нужно ли детям читать книги из школьного списка на лето

Оказалось, что принудить их к этому никто не может





Жители Заиграевского района поинтересовались, должны ли школьники по заданию учителя вести так называемый дневник читателя на летних каникулах.- Ведь каникулы даются, чтобы ребёнок отдохнул от учёбы, а на лето задают столько, сколько дети за год не прочитают, – заявили родители учеников в группе «Заиграево-инфо. 24/7».Начальник районного управления образования Анна Шурыгина пояснила: чтение литературы из школьного списка и заполнение читательского дневника – дело добровольное.- В качестве вектора для саморазвития это не является противоправным, но носит исключительно добровольный характер и не может быть обязательным, – отметила руководитель РУО.