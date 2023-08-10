В них также примут участие спортсмены из Забайкалья
В память о бурятском мэргэне Даши-Ниме Эрдыниеве на берегу озера Байкал состоится открытый турнир по стрельбе из национального лука. Он пройдёт в эту субботу, 12 августа, в спортивном центре в селе Максимиха в Бурятии.
В личных и командных соревнованиях будут состязаться более 100 спортсменов из Забайкальского края и Бурятии.
Программа турнира
9:00 – 9:15 - Официальное открытие
9:15 – 15:00 - Основные соревнования
9:15 – 16:00 - Фотовыставка под открытым небом
16:00 – 17:00 - Финал. Ласти Мэргэн
18:00 – 18:30 - Закрытие. Награждение
В министерстве спорта РБ отмечают, что основатель династии лучников, подготовившей немало мастеров спорта СССР, России, чемпионов мира и призёров Олимпийских игр, а также внёсшей огромный вклад в развитие стрельбы из лука в России и мире, четверть века выигрывал Сурхарбааны и сельские игры Бурятии.
Возрастное ограничение: 6+.
В Бурятии состоится турнир по «Сурхарбаану» на Байкале
Общество, Фото:
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