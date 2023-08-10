В Бурятии состоится турнир по «Сурхарбаану» на Байкале

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

В них также примут участие спортсмены из Забайкалья



В память о бурятском мэргэне Даши-Ниме Эрдыниеве на берегу озера Байкал состоится открытый турнир по стрельбе из национального лука. Он пройдёт в эту субботу, 12 августа, в спортивном центре в селе Максимиха в Бурятии.



В личных и командных соревнованиях будут состязаться более 100 спортсменов из Забайкальского края и Бурятии.



Программа турнира

9:00 – 9:15 - Официальное открытие

9:15 – 15:00 - Основные соревнования

9:15 – 16:00 - Фотовыставка под открытым небом

16:00 – 17:00 - Финал. Ласти Мэргэн

18:00 – 18:30 - Закрытие. Награждение



В министерстве спорта РБ отмечают, что основатель династии лучников, подготовившей немало мастеров спорта СССР, России, чемпионов мира и призёров Олимпийских игр, а также внёсшей огромный вклад в развитие стрельбы из лука в России и мире, четверть века выигрывал Сурхарбааны и сельские игры Бурятии.



Возрастное ограничение: 6+.

