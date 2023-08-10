Соревнования проходят в Беларуси
Лучники из Бурятии успешно выступили на II Играх стран СНГ, которые проходят в Беларуси.
Первыми отличились серебряный призёр Олимпийских игр 2020 года Светлана Гомбоева и Сергей Цыренов, они завоевали золотые медали в командных соревнованиях.
Сильный состав женской российской команды: Светлана Гомбоева, Нуриниссо Махмудова и Виктория Намдакова – взял вверх над соперниками из Беларуси со счётом 5:1.
Мужская тройка: Сергей Цыренов, Буянто Цырендоржиев и Мухибулло Махмудов – вовсе не оставила шансов белорусской команде. Победу в матче за чемпионский титул россияне одержали со счётом 6:1.
Следом за командными соревнованиями были разыграны медали в личных первенствах. В министерства спорта Бурятии, сообщают, что двойным золотым успехом игры завершились для Сергея Цыренова. Финал против сокомандника Буянто Цырендоржиева завершился в пользу Сергея со счётом 6:4.
Копилку завоёванных наград нашими спортсменами серебряной медалью пополнила ещё одна представительница Бурятии Эржена Очирова.
Взойти на пьедестал вновь удалось и призёру Олимпийских игр Светлане Гомбоевой. Она стала обладательницей бронзовой награды.
II Игры стран СНГ проходят с 4 по 14 августа в 10 городах Беларуси. Спортсмены соревнуются в 20 различных видов спорта.
В первых Играх стран СНГ участие принимали всего девять стран. На этот раз в Минск приехали уже 22 сборных – не только из стран Содружества: представлено также дальнее зарубежье.
Лучники Бурятии завоевали медали II Игры стран СНГ
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