Лучники Бурятии завоевали медали II Игры стран СНГ

Соревнования проходят в Беларуси



Лучники из Бурятии успешно выступили на II Играх стран СНГ, которые проходят в Беларуси.



Первыми отличились серебряный призёр Олимпийских игр 2020 года Светлана Гомбоева и Сергей Цыренов, они завоевали золотые медали в командных соревнованиях.



Сильный состав женской российской команды: Светлана Гомбоева, Нуриниссо Махмудова и Виктория Намдакова – взял вверх над соперниками из Беларуси со счётом 5:1.



Мужская тройка: Сергей Цыренов, Буянто Цырендоржиев и Мухибулло Махмудов – вовсе не оставила шансов белорусской команде. Победу в матче за чемпионский титул россияне одержали со счётом 6:1.



Следом за командными соревнованиями были разыграны медали в личных первенствах. В министерства спорта Бурятии, сообщают, что двойным золотым успехом игры завершились для Сергея Цыренова. Финал против сокомандника Буянто Цырендоржиева завершился в пользу Сергея со счётом 6:4.



Копилку завоёванных наград нашими спортсменами серебряной медалью пополнила ещё одна представительница Бурятии Эржена Очирова.



Взойти на пьедестал вновь удалось и призёру Олимпийских игр Светлане Гомбоевой. Она стала обладательницей бронзовой награды.



II Игры стран СНГ проходят с 4 по 14 августа в 10 городах Беларуси. Спортсмены соревнуются в 20 различных видов спорта.



В первых Играх стран СНГ участие принимали всего девять стран. На этот раз в Минск приехали уже 22 сборных – не только из стран Содружества: представлено также дальнее зарубежье.

