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В Бурятии контейнерная площадка обросла мусором

В Бурятии контейнерная площадка обросла мусором
Общество,  Фото:прокуратура Бурятии
В ситуацию вмешалась прокуратура

В посёлке Усть-Баргузин Баргузинского района Бурятии оказалась переполнена мусором контейнерная площадка. В итоге вблизи жилых домов по улице Орджоникидзе образовалась свалка.

Мусор убрали после прокурорского вмешательства.

- Глав администрации муниципального образования получил прокурорское представление. После площадку очистили от отходов, а прилегающую территорию убрали, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

мусор прокуратура

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