В Бурятии контейнерная площадка обросла мусором

В ситуацию вмешалась прокуратура
В посёлке Усть-Баргузин Баргузинского района Бурятии оказалась переполнена мусором контейнерная площадка. В итоге вблизи жилых домов по улице Орджоникидзе образовалась свалка.
Мусор убрали после прокурорского вмешательства.
- Глав администрации муниципального образования получил прокурорское представление. После площадку очистили от отходов, а прилегающую территорию убрали, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
В ситуацию вмешалась прокуратура
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