До этого осталось всего 10 сантиметров
Уровень рек в столице Бурятии продолжает повышаться. По данным Бурятского гидрометцентра на 10 августа, Селенга за последние сутки прибавилась ещё на 10 сантиметров – до 220, Уда – на 3, до 187.
Для выхода обеих рек на пойму этот показатель должен составлять 230 см. До критических отметок, когда уже начинает топить дома на берегу, по-прежнему ещё далеко. Для Селенги таковой считается 330 сантиметров, для Уды – 400.
Уровень воды в Байкале составляет 456,88 метра по тихоокеанской системе высот (+ 1 см). В посёлке Новоселенгинск главный приток озера вышел на пойму на 72 см, в Наушках – на 7, в Усть-Кяхте – на 17, в Кабанске – на 44.
Река Чикой на участке Чиккожзавод в Кяхтинском районе разлилась на 37 см. В посёлке Поворот в Селенгинском районе этот показатель достиг 18 см, на реке Джида (станция «Джида») – 6.
Селенга в Улан-Удэ скоро может выйти из берегов
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В ситуацию вмешалась прокуратура
До этого осталось всего 10 сантиметров
В месте захоронения устроили настоящую свалку
Его похоронят на малой родине
Теперь посетители могут прочитать информацию на русском и бурятском языках
В Кызыле состоится открытие праздника «Наадым»
Для посетителей проведут представления, мастер-классы и расскажут о местных блюдах
Власти заявили, что это сделали несознательные граждане
Республику накроют ливни и град
Он пройдёт в парке имени С.Н. Орешкова
Балеты покажут в начале сентября
Он не будет работать почти три недели
На него приедут российские и монгольские исполнители
Жители города могут помочь нуждающимся детям собраться в школу
В республике начнётся приём заявок на добычу пернатой дичи