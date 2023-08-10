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Селенга в Улан-Удэ скоро может выйти из берегов

Селенга в Улан-Удэ скоро может выйти из берегов
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
До этого осталось всего 10 сантиметров

Уровень рек в столице Бурятии продолжает повышаться. По данным Бурятского гидрометцентра на 10 августа, Селенга за последние сутки прибавилась ещё на 10 сантиметров – до 220, Уда – на 3, до 187.

Для выхода обеих рек на пойму этот показатель должен составлять 230 см. До критических отметок, когда уже начинает топить дома на берегу, по-прежнему ещё далеко. Для Селенги таковой считается 330 сантиметров, для Уды – 400.

Уровень воды в Байкале составляет 456,88 метра по тихоокеанской системе высот (+ 1 см). В посёлке Новоселенгинск главный приток озера вышел на пойму на 72 см, в Наушках – на 7, в Усть-Кяхте – на 17, в Кабанске – на 44.

Река Чикой на участке Чиккожзавод в Кяхтинском районе разлилась на 37 см. В посёлке Поворот в Селенгинском районе этот показатель достиг 18 см, на реке Джида (станция «Джида») – 6.
Селенга Уда реки

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