«Просто ужас»: В пригородном селе в Бурятии люди задыхаются от лошадей и коров

Животные отдыхают прямо под окнами жилых домов
Жители Иволгинска пожаловались на сельхозживотных, облюбовавших территорию возле двух многоквартирных домов в Студенческом квартале. Там стояло ограждение, но ещё в начале лета его убрали.
- Возле других домов тоже такое было. Старое убрали и поставили новое. А у нас до сих пор ничего нет. Возле окон лошади и коровы отдыхают. После них запах стоит. И мухи. Просто ужас, – рассказали сельчане в группе «Иволга-инфо.24/7».
В управляющей компании, обслуживающей жилые здания, пояснили: заборы построили благодаря участию в программе ТОСов, но за одним из домов «все столбы и прожилины сгнили». Их пришлось демонтировать. А жильцы другого – № 8 – складировали строительный мусор прямо в ограждениях, нарушая тем самым правила пожарной безопасности.
- Все отходы – 7 КамАЗов – вывезли и по согласованию с жителями демонтировали забор. Ограждение не входит в содержание и техническое обслуживание. Собственникам необходимо принимать участие в программах ТОСа, – заявили в «управляшке».
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