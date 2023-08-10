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В Бурятии простятся с погибшим на СВО 24-летним контрактником

В Бурятии простятся с погибшим на СВО 24-летним контрактником
Общество,  Фото:«Мухоршибирь-инфо. 24/7»
Его похоронят на малой родине

В четверг, 10 августа, в Мухоршибирском районе проводят в последний путь 24-летнего Николая Гнеушева, жизнь которого оборвалась на специальной военной операции. Он погиб 28 июля, сообщили в группе «Мухоршибирь-инфо. 24/7».

Прощание с бойцом пройдёт на площади у дома культуры в селе Новый Заган. 

Гнеушев родился в Новом Загане 8 февраля 1999 года. В 2007-ом пошёл в первый класс и до девятого учился в местной СОШ. Затем поступил в Мухоршибирский филиал Бурятского лесопромышленного колледжа на специальность «Механизация сельского хозяйства».

Наш земляк очень рано остался без родителей. Воспитанием Николая занималась тётя. Он был очень спокойным, добрым, уравновешенным ребёнком, уважительно относящимся к сверстникам и взрослым. Друзья и одноклассники отзываются о нём как верном товарище, надёжном друге, честном, порядочном и искреннем человеке.
 
В октябре 2021-го Гнеушев ушёл в армию и, ещё будучи срочником, заключил контракт. На спецоперации он был с первых дней. В декабре 2022-го получил медаль «За отвагу». У него остались тётя и сестра. 
смерть

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