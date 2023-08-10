В заказнике появились информационные щиты на бурятском языке









В Боргойском заказнике установили информационные щиты на бурятском языке.На щитах размещена информация о редких и краснокнижных птицах и животных Боргойского заказника. Также размещена информация о режиме природоохраны.- С каждым годом экотуризм на особо охраняемых природных территориях (ООПТ) привлекает всё больше посетителей. В целях информирования и сохранения бурятского языка в прошлом году мы установили в Энхалукском заказнике входную группу с информацией на бурятском языке. В этом году продолжаем работу по сохранению родного языка в Боргойском заказнике. Наши посетители могут прочитать информацию на русском и бурятском языках, - сообщил руководитель БУ «Бурприрода» Алдар Цыбикмитов.- Информационные щиты выполнены с использованием природных материалов, использована УФ-печать, она экологичная (краски токсичные), долговечная, не выцветает на солнце много лет, - отметил заместитель руководителя БУ «Бурприрода» Баир Бадлуев.- Мы, местные жители, очень рады развитию района. Очень любим наш Боргойский заказник, он действительно уникальный. Мы тут проводим образовательные уроки с детьми. Замечательная идея поставить такие щиты для сохранения и развития родного языка! – отметила учитель бурятского языка Белоозерской средней школы Туяна Галсанова.Боргойский заказник – место массового перелёта, отдыха и гнездования многих видов птиц. Весной 2023 года здесь администрация Джидинского района при поддержке министерства туризма установила смотровую площадку для наблюдения за птицами. Информационные щиты на бурятском языке органично вписались в ландшафт территории.Боргойский заказник создан в 1979 году, площадь 12,8 тыс. га. Цель создания - охрана перелётных птиц и среды их обитания и исполнения Конвенции между правительствами СССР, США, Индии, Кореи, Канады и Японии «Об охране перелётных птиц и среды их обитания».«Бурприрода» охраняет объекты животного мира в 13 заказниках регионального значения, природном парке «Шумак», 57 памятниках природы, рекреационной местности «Побережье Байкала». На этих особо охраняемых природных территориях действует особый режим природоохраны - запрещается охота и нахождение с оружием, без согласования, рубка деревьев и растительности и другие виды ограничений.