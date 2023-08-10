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В Бурятии возле памятника погибшим в ВОВ испортили скамейки

Общество, 
Власти заявили, что это сделали несознательные граждане

Жители прибайкальского села Турунтаево поинтересовались, почему в сквере у памятника воинам-прибайкальцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, убрали скамейки. Вопрос властям они адресовали в группе «Прибайкалье-инфо.24/7»

- Когда приводишь ребёнка погулять или покататься на велосипеде, и присесть некуда. Для чего его (сквер) делали тогда? Для отдыха жителей или просто чтобы числился для администрации? – возмутились сельчане.

Заместитель главы сельского поселения «Турунтаевское» Павел Вербицкий заявил: скамейки в зоне отдыха не убирали.

- Их просто привели в негодность несознательные граждане, – подчеркнул он и добавил, что администрация уже не раз обращалась в правоохранительные органы с заявлением о порче имущества.

Минувшей весной состояние вышеупомянутого памятника ужаснуло одного из уроженцев района. Мужчина, который сейчас живёт в Красноярске, решил уточнить, что с ним стало: «Одноклассники прислали фото любимого памятника. Что с ним?». На снимке было отчётливо видно, что позолота сбоку стёрлась.

Тогда глава СП Ольга Тутаева пояснила, что мемориал просто нуждается в текущем ремонте.

- Мы делаем его ежегодно после зимнего периода – красим, восстанавливаем штукатурку и плитку, – подчеркнула она.

В итоге эта история дошла до главного следователя России. Александр Бастрыкин распорядился провести проверку и представить доклад о её ходе и результатах.

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