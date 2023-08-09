С побережья Байкала в Бурятии вывезли 2,5 тонны мусора





В Прибайкальском районе Бурятии работники Кикинского лесничества совместно с сотрудниками энергетической компании собрали 2,5 тонны мусора вдоль берега озера Байкал. Все собранные мешки были вывезены на полигон для твёрдых и бытовых отходов, сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства.-Мусор на берегу священного озера не только портит виды нашей прекрасной природы, но и опасен для окружающей среды. Все мы прекрасно знаем, как долго разлагается пластик, что даже маленький осколок стекла может привести к крупному лесному пожару. Мы призываем граждан бережнее относится к нашему общему дому и не оставлять после себя мусор, - обратилась главный лесничий Лариса Зайцева.