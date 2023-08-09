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В Улан-Удэ пьяный мужчина устроил стриптиз на автомобиле

В Улан-Удэ пьяный мужчина устроил стриптиз на автомобиле
Общество,  Фото:Весь Улан-Удэ • Бурятия
Он предстал перед людьми в чём мама родила

Об этом инциденте, который произошёл в столице Бурятии, рассказали в паблике «Весь Улан-Удэ» во «ВКонтакте». Всё случилось ночью 9 августа недалеко от торгового центра в Железнодорожном районе. Там отдыхали четверо мужчин, и один из них в какой-то момент забрался на крышу автомобиля (возможно, и не своего) и устроил стриптиз. При этом возмутитель спокойствия что-то кричал проезжавшим мимо водителям.

- Снял плавочки и продемонстрировал всем то, чем природа наградила, – пишет «Весь Улан-Удэ».

Остальные сначала на особо обращали внимание на развязного товарища, но в итоге всё же уговорили его спуститься. Мужчина после беседы с ними натянул нижнее бельё. Видеоподтверждение прилагается. «Ужас что творится», – заявили жители Бурятии в комментариях под постом и пришли к выводу, что у героя видео – «ни стыда, ни совести». 

Информацию о произошедшем «Байкал-Daily» подтвердили в пресс-службе МВД по Бурятии.

- В 01:20 в полицию Железнодорожного района поступило сообщение от очевидца о том, что возле дома № 2 на улице Хоца Намсараева обнажённый мужчина – предположительно в состоянии опьянения, уехал на иномарке серого цвета, – отметили в ведомстве. – На место происшествия направили наряд ДПС. Личность мужчины устанавливается. Под государственным номером, указанным очевидцем, зарегистрирован автомобиль отечественного производства. 
автомобили соцсети стриптиз

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